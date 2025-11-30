中古屋新青安房貸等待期 從6個月降至3個月

金管會放寬新青安貸款可免計入銀行法第七十二條之二（不動產放款天條），加上房市降溫導致需求減緩，房貸荒已逐漸改善，根據本報向金融業及不動產業的調查，尤其是先前中古屋市場房貸「一貸難求」，現在民眾等待房貸的時間，已經從六個月降為三個月。

負責房貸業務的銀行主管指出，九月前房貸荒，是因為銀行房貸極度吃緊，房貸額度優先排給建商蓋好新屋後的整批性分戶房貸，使購買中古屋的民眾一貸難求，動輒要排隊六個月以上，如今一方面在中央銀行的放款集中度管制以及房貸借款困難之下，不動產需求降溫，另一方面金管會放寬新青安不計入銀行法七十二條之二的上限，使得大型行庫可承作的房貸水位變大，也讓購買中古屋的民眾有借款空間，等待期間縮減為三個月。

銀行主管分析，目前大台北精華區，包括雙和、板橋、新店一帶，以總價一千萬至一千五百萬元的房貸案量最多，其中新青安適用利率為百分之一點七七五；至於不適用新青安案件，如賣舊屋換新屋，或配偶有房貸款人「現在起跳價是百分之二點七」，和數月前相比，增加近一碼（百分之○點二五）。

對於行政院長卓榮泰日前表示新青安明年屆期後可能延續，公股行庫主管表示，即使明年續辦新青安，目前各行庫承作房貸的資源在央行的不動產放款集中度管理下仍相當有限，且房貸太多也會拉高銀行的資本使用風險係數，為反映資金成本，利率一定會拉高，「除非有政府補貼，否則會比現行百分之一點七七五大幅拉高」。行庫主管說，非新青安的首購利率已比新青安增加接近一個百分點，明年新青安若要續辦，利率水準至少是百分之二起跳。

房仲業者說，目前最受民眾青睞的是兩房一廳，至於大台北精華區，要找一千萬至一千五百萬元兩房一廳，則以屋齡逾廿年的中古屋較能找到這類物件，這些物件的室內坪數約十五坪，超過銀行對於小套房的定義，貸款相對容易。