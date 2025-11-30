1130 每周一勢重要圖表

去年北市女性可支配所得年增5.7%

2024年台北市所得收入者平均每人可支配所得為73.8萬元，較2023年增加2.6萬元，年增3.6%。男、女性可支配所得分別為83.3萬元及64.3萬元，惟女性成長5.7%、增加3.5萬元。

45至54歲者攀至93萬元

就年齡層觀察，2024年以中壯齡可支配所得較高，分別以45至54歲者(93.0萬元)及40至44歲者(92.3萬元)分居前二位，與2023年相比，以65歲及以上者增加6.2萬元(11.9%)最多。

研究所學歷者達113.6萬元 最高

以教育程度觀察，2024年以研究所以上者之可支配所得113.6萬元最高；國小及以下者年增15.0%(6.0萬元)，成長幅度最大。