1130 每周一勢重要圖表
去年北市女性可支配所得年增5.7%
2024年台北市所得收入者平均每人可支配所得為73.8萬元，較2023年增加2.6萬元，年增3.6%。男、女性可支配所得分別為83.3萬元及64.3萬元，惟女性成長5.7%、增加3.5萬元。
45至54歲者攀至93萬元
就年齡層觀察，2024年以中壯齡可支配所得較高，分別以45至54歲者(93.0萬元)及40至44歲者(92.3萬元)分居前二位，與2023年相比，以65歲及以上者增加6.2萬元(11.9%)最多。
研究所學歷者達113.6萬元 最高
以教育程度觀察，2024年以研究所以上者之可支配所得113.6萬元最高；國小及以下者年增15.0%(6.0萬元)，成長幅度最大。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言