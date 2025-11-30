快訊

1130 每周一勢重要圖表

經濟日報／ 本報訊

去年北市女性可支配所得年增5.7%

2024年台北市所得收入者平均每人可支配所得為73.8萬元，較2023年增加2.6萬元，年增3.6%。男、女性可支配所得分別為83.3萬元及64.3萬元，惟女性成長5.7%、增加3.5萬元。

45至54歲者攀至93萬元

就年齡層觀察，2024年以中壯齡可支配所得較高，分別以45至54歲者(93.0萬元)及40至44歲者(92.3萬元)分居前二位，與2023年相比，以65歲及以上者增加6.2萬元(11.9%)最多。

研究所學歷者達113.6萬元 最高

以教育程度觀察，2024年以研究所以上者之可支配所得113.6萬元最高；國小及以下者年增15.0%(6.0萬元)，成長幅度最大。

CNN：台灣經濟成長亮眼 過度集中全民難共享

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，受人工智慧（ＡＩ）熱潮提振，台灣近兩季的國內生產毛額（ＧＤＰ）成長率都在百分之八左右，...

2025縣市幸福指數排名揭曉 縣市首長將分享施政祕訣

經濟日報舉辦「2025縣市幸福指數大調查」，將於2日舉行發布記者會，同時將公布「地方政府施政滿意度」排行榜，名列前茅的縣...

CNN：台經濟亮眼 民眾薪資無感 平均薪水落後日韓至少三成

受人工智慧（AI）熱潮提振，台灣近兩季國內生產毛額（GDP）成長率都在8%左右，對已開發經濟體而言，是罕見的亮眼表現，外...

1130 台灣168關鍵數字

KPMG發布2025全球汽車產業高階主管調查報告，結果顯示，有68%企業正積極透過近岸外包、友岸外包，以及在地生產供在地...

外送員專法待薪酬計算喬好拚三讀 廖偉翔：外送費不會因此漲價

立法院社會福利及衛生環境委員會下周排審外送員專法，由於朝野對此案均有共識，召委廖偉翔期盼本會期三讀通過。不過專法癥結點在...

