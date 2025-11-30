1130 台灣168關鍵數字

68%車廠供應鏈走向區域化

KPMG發布2025全球汽車產業高階主管調查報告，結果顯示，有68%企業正積極透過近岸外包、友岸外包，以及在地生產供在地使用等多項方式，正逐步走向供應鏈區域化，以進一步降低關稅風險及運輸成本。

Q3上市櫃獲利1.25兆 寫新高

統計上市櫃公司第3季財報，加上12家金控自結獲利，第3季整體獲利合計1.25兆元，季增48.4%、年增12.4%，為台股史上第一次獲利突破1.2兆大關，寫下歷史單季新高紀錄。

前十月僑外投資額成長41%

經濟部統計，今年前十月核准僑外來台投資件數為1,833件，投（增）資金額91.87億美元，較上年同期增加41.28%。主因核准丹麥商沃旭能源、哥本哈根基礎建設基金（CIP）等離岸風電大案。

台積前三季獲全球718億補助

台積電全球布局，今年前三季累計獲得718.98億元補助。路透

據台積電（2330）財報，台積電全球布局，包括TSMC Arizona、歐積電（ESMC）、JASM及台積電南京等，分別與當地政府簽署廠房及設備購置補助合約，今年前三季獲得718.98億元補助；加計去年751.64億元補助，台積電近二年累計獲補助1,470億元。