2025縣市幸福指數排名揭曉 縣市首長將分享施政祕訣

經濟日報／ 記者翁至威／台北報導
經濟日報舉辦「2025縣市幸福指數大調查」，將於2日舉行發布記者會，同時將公布「地方政府施政滿意度」排行榜，名列前茅的縣市首長將到場，分享幸福施政秘訣。記者蘇健忠／攝影
經濟日報舉辦「2025縣市幸福指數大調查」，將於2日舉行發布記者會，同時將公布「地方政府施政滿意度」排行榜，名列前茅的縣市首長將到場，分享幸福施政秘訣。

本活動發布記者會，將於12月2日下午1時30分，於台北君品酒店五樓亮廳（台北市承德路一段3號）舉行。此調查由經濟日報主辦，永慶房屋、台灣大哥大、中華航空、和泰汽車、冠德企業集團、中保科技集團、京元電協辦。

「2025縣市幸福指數大調查」結果發布記者會，邀請幸福指數前五名、地方政府施政滿意度前五名首長出席，因部分縣市重疊，共將有八位縣市首長或代表將出席。

「縣市幸福指數大調查」綜合政府統計數據與民意調查結果，政府統計數據反映的是客觀外在環境；民意調查則反映民眾主觀感受，兩者綜合，各占一半分數來算出幸福指數。今年民意調查總人數達15,275人，這也是國內規模最大的幸福民調。

這項調查涵蓋「物質條件」面向三個領域（所得與財富、就業與收入、居住條件）及「生活品質」面向六個領域（健康狀況、教育與技能、環境品質、人身安全、政府治理、服務可近性）；同時亦有部分民意調查指標，瞭解民眾感受。民意調查期間為2025年9月3日至10月27日，以電話訪問20歲以上民眾，由聯合行銷研究公司負責調查。

縣市幸福大調查可提供各縣市執政團隊施政參考，有縣市幸福指數大幅進步，也有縣市是幸福常勝軍。

「縣市幸福指數大調查」在今年已經邁入第14年，續採經濟合作發展組織（OECD）「地區福祉指標」的編製架構，並維持大規模的民意調查。希望透過每年定期調查，除呈現當年度台灣民眾生活感受，也能勾勒其趨勢變化狀況，掌握民心之脈動，建立幸福報告平台，結合各界共創幸福。

