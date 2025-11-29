外送員專法待薪酬計算喬好拚三讀 廖偉翔：外送費不會因此漲價

立法院社會福利及衛生環境委員會下周排審外送員專法，由於朝野對此案均有共識，召委廖偉翔期盼本會期三讀通過。不過專法癥結點在薪酬如何計算，以及是否可能導致外送漲價；立院人士解釋，薪酬計算方式無所謂何種更好，有待朝野實質審查；廖偉翔說，消費者無須過度擔心外送費漲價。

外送專法延宕已久，出現外送員報酬薪資無基本保障、被演算法剝削、無申訴處理機制及停權規範、相關的保險不足，造成外送員風險承擔過大等亂象。

立院社福衛環委員下周排審外送員專法，立院人士說，該法最大關鍵在薪酬如何計算。勞動部版本是採最低工資的1.25倍，以時薪196元計算並乘以1.25，約為245元。大部分專法草案版本是以「每單」計算，不得低於最低工資的3分之1，再以時薪196元計算，約為85元。薪酬計算會是爭議，沒有哪種方式特別好或不好，尚需討論。

廖偉翔說，勞動部樂見專法，積極研擬版本，與立法院共同推動立法。他強調盼本會期兼顧效率與周延，讓專法順利三讀通過，以回應社會對於保障勞動權益、消費者保護、合作商家權益和整體外送市場健全的期待。

針對有關外送費可能調漲的言論，廖偉翔說，消費者無須過度擔心。平台業者於公聽會上表示，外送員時薪可達290元，而法案僅保障最低245元。他提到，UBER CEO Dara Khosrowshahi更表示，對於外送業務調整後EBITDA（未計利息、稅項、折舊及攤銷前的利潤）預期可達30%，顯見費用調整不會因訂立專法所致。勞動部長洪申翰日前也強調，目前外送員實際時薪高於草案規範，消費者不必擔心外送會漲價。

民眾黨立委林國成說，民眾黨團在外送員專法草案主張「雙軌制」，具僱傭關係的平台人員納勞基法，承攬關係的外送員則另以職災保險等方式保障其工作安全。他認為，勞動部的草案，明定每單外送期間換算時薪後不得低於最低工資時薪1.25倍「是可以談的」。而外送員專法國民黨團主導權在召委廖偉翔、黨團總召傅崐萁也支持，只要不影響資勞雙方權益，把專法討論的更完善，相信這會期有機會通過。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，民進黨團版的外送員權益專法共計25條條文，共有確保外送員離線權、平台不得任意終止契約、建立外送員申訴管道及外聘專家處理小組、外送員職災保費由平台負擔、商業保險入法、擬訂平台與外送員、消費者、店家的定型化契約、維護消費者與外送員的個資安全、平台負記錄保存責任，機關有調閱權，及明確各部會分工，完整保障各方權益等10大亮點。

鍾佳濱指出，重中之重是報酬薪資，黨團版本以交通部的運價跟基本工資為最低保障，雙重保障對外送員是最好的，是最大的亮點，期盼朝野能有共識，盡快三讀。