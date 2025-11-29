快訊

2027有望重啟核電？彭啟明：可先做政策環評

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
環境部長彭啟明。本報資料照
經濟部27日核定台電核電廠現況評估報告，核二、核三再運轉計畫估明年3月送核安會，其中核三自主安全檢查預計最快需1.5年，相當於2027年有望重啟核電。昨環境部針對重啟核電廠是否須經環評，態度模糊，環境部長彭啟明今公開表示，這是可討論的地方，（經濟部）也許可先做政策環評。

針對重啟核電廠是否須經環評，環境部政務次長葉俊宏昨表示，目前仍在研究階段。葉俊宏解釋，台電提交給核安會的安全報告，可能內容就跟環評審查項目重疊，不可能兩邊重複審查，且涉及核安部分，核安會才是專家。

彭啟明今到觀音山遊客中心出席「環保永續健行，低碳健康山林」活動，被問及相關問題，彭啟明表示，這是可以討論的地方，建議討論個案是否環評之前，也許可以先做政策環評。

彭說，若能源主管機關（經濟部）做核能政策環評，就能把公共參與納進去。專業部分，例如核電安全可能就要由核安會處理。

核電廠 環評 彭啟明 核電

