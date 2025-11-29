福衛八號發射成功 賴總統盼打造新「護台神山」

福衛八號「齊柏林衛星」29日凌晨順利發射成功，賴清德總統針對發射轉播活動以錄影發表談話表示，這是臺灣第一個自製的衛星星系，更是邁向太空新時代的重要一步。未來政府會持續跟產學研各界攜手合作，大力發展太空產業，讓臺灣成為國際太空產業鏈中不可或缺的關鍵角色，打造新的「護台神山」。

賴總統指出，「福衛八號」是臺灣第一個自製的衛星星系，今天其中第一顆打頭陣的「齊柏林衛星」，稍後就要搭乘火箭升空入軌，這不僅僅是「福衛八號」的起點，更是臺灣邁向太空新時代的重要一步。去年在就職演說提出「競逐太空、探索海洋」的國家發展方向，因為他相信，勇敢探索未知的太空，臺灣就會更有自信，在世界舞台上昂首前行。

賴總統說，今天率先升空的這顆衛星會和後續升空的衛星，構成緊密的對地觀測網絡，以更高解析度所收集的資料，將應用在國土規劃、農業監測、災害應變與環境保護，來提升人民生活福祉、強化國家安全，讓臺灣更有力量面對各項挑戰。因此，它被命名為「齊柏林」，希望齊柏林導演的精神可以延伸到太空，繼續守望臺灣、觀照世界。

賴總統表示，太空的時代已經來臨了，臺灣除了自製衛星，也積極建置國家發射場來具備自主入軌火箭的能力。未來，政府會持續跟產學研各界攜手合作，大力發展太空產業，讓臺灣成為國際太空產業鏈中不可或缺的關鍵角色，打造新的「護台神山」。他要感謝所有為臺灣太空產業努力的朋友，也特別謝謝投入福衛八號計畫的工作團隊以及產學研夥伴們。

賴總統說，預祝「齊柏林衛星」順利發射升空、成功進入任務軌道。願它在太空中持續守護臺灣、記錄臺灣；也讓世界看見臺灣的夢想、勇氣與耀眼光芒。