公革力：國旅卡購買力遭通膨吃掉 應提高到21500元

公務員有著「國民旅遊卡」補助制度，每年有1萬6000元的額度可供消費、旅遊，讓公務員成為活絡消費市場的一員。不過，台灣公務革新力量聯盟今日表示，現行國旅卡額度相較過去「薄了很多」，原因是購買力遭通貨膨脹吃掉，如要維持相同購買力，今年補助應調漲到2萬1500元。

台灣公務革新力量聯盟今以「政府要救國旅，先恢復公務員被通膨吃掉的5500元購買力」為題，在臉書發文。開頭即問讀者，大家有沒有覺得，現在的1萬6000元國旅卡額度，跟以前比起來真的「變薄」了很多？

台灣公務革新力量聯盟表示，收到一位熱心夥伴的投書，他用歷年消費者物價指數（CPI）幫大家算了一筆帳。不算不知道，一算嚇一跳：「原來我們的加班費，已經被通膨吃掉了整整35%。」

台灣公務革新力量聯盟說明，國旅卡制度是2003年確立的，當年的1萬6000元是基準。但這22年來（2004至2024），台灣經歷了無數次物價上漲。如果把每年的通膨率複利滾存，再把 2025 年央行預測的通膨算進去，22年來的累積物價係數是1.3457。也就是說，當年的1塊錢，現在要1.34塊才能買到一樣的東西。

台灣公務革新力量聯盟指出，如果要維持2003年當初設定的「實質購買力」，2025年的國旅卡補助應該要調漲到2萬1500元才合理。或許有些長官或民眾會說：「有給就不錯了，還嫌？」但別忘了，國旅卡的本質是「不休假加班費」。這是公務員用勞力換來的薪資，而不是額外的恩給。

台灣公務革新力量聯盟強調，基本工資年年調漲、物價年年上升，唯獨這筆「強制消費的加班費」死守著22年前的數字不動。2003 年的1萬6可以帶全家去玩個三天兩夜；2025年的1萬6，在假日的熱門景點，可能連兩個晚上的房費都很緊繃。

台灣公務革新力量聯盟總結，「我們政府，今年底才跟國旅卡發卡銀行簽了三年的約，如果國旅卡一時廢不掉，是否補助額度也該隨著物價上漲而調整？」