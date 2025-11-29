藍拚兌現承諾 停砍公教年金最快12月12日三讀
退休公教團體持續關心停砍年金進度，國民黨團書記長羅智強說，這是本會期第一優先法案，進度沒有慢過一分。據了解，由於此案在11月11日交付協商，立院司委會將於12月4日（即下周四）啟動協商，不論協商是否有結論，最快在12月12日超過一個月協商冷凍期，就可在立法院會中闖關三讀。
年改始自2018年開始，針對退休公教逐年遞減退休所得替代率。公教團體積極透過管道，向國民黨立院黨團傳遞訴求，盼協助停砍公教年金，並進行相關修法。立院司委會日前送出停砍公教年金相關修法草案，並在11月11日交付協商。停砍年金修法草案出委員會的消息，也令公教團體信心大增，停砍年金的期待有望實現。
立院司委會下周議程為，邀請法務部部長、司法院副秘書長就「民法繼承編特留分制度之檢討」進行專題報告，並備質詢。註明12月3日及4日兩天一次會。
據了解，「民法特留分」相關修法並非爭議修法，縱然邀請法務部、司法院等說明，再加上立委質詢時間，至多一上午就能結束，沒有必要排到兩天一次會，12月4日排會議像是預留伏筆。經與立院人士了解，司委會召委翁曉玲將於12月4日當天召集協商，為兌現12月三讀的承諾準備，如無意外，12月12就會在立法院院會中闖關。
有藍委說，民進黨一定集體反對停砍公教年金，也一定會拿此事當作談資，政論、側翼群起圍攻。明年是地方大選，在今年12月就三讀完成，到了明年，民進黨想打可能也效果不大。
針對12月是否可能讓停砍公教年金草案三讀闖關，羅智強說，他的一貫做法是不會公布期程，這是本會期第一優先法案，該什麼時候處理就什麼時候處理。公教團體對他們的進度都很滿意，他當書記長以來，進度沒有慢過一分。
國民黨立委吳宗憲表示，民進黨扣他們「反年改」的帽子，事實上沒有反年改，是支持年改的，如果是全部回溯到年改前才叫反年改。以目前國家的財政狀況，到此就停住是合理的。只是認為原本的年改要修正，所以這不叫反年改。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言