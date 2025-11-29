快訊

外送專法外界憂成本轉嫁 工會：讓運價透明化保護消費者

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
外送平台進入台灣即將滿十三年，全台目前約有十五萬名外送員，去年全產業營業額超過一千五百億元。本報資料照片
勞動部日前預告「外送員權益保障及外送平臺管理法」草案，明確保障外送員基本報酬、停權與申訴機制、契約關係、保險等，但消基會認為，恐導致成本轉嫁給消費者、店家。對此，全國外送產業工會今聲明，外送員勞動風險與剝削日益加劇，立法已無再拖延的空間，且草案已納入授權建立「運價審議機制」，確保運價透明、合理，保障外送員，也同時保護消費者，呼籲朝野在本會期內完成專法三讀。

對於消基會擔心平台成本轉嫁消費者，全國外送產業工會發言人蘇柏豪指出，相關機制已在立法院不同版本草案中納入，無論是國民黨立委廖偉翔版本，或民進黨團、勞動部提出的草案，都已明確授權建立「運價審議機制」，由交通部與勞動部共同訂定合理的費率與報酬計算標準。

蘇柏豪表示，外送專法不是讓平台想漲就漲，也不是讓消費者買單所有成本，而是透過制度化的審議機制，把運價、報酬拉回透明與合理。這是保障外送員，也同時保護消費者的設計。

蘇柏豪進一步指出，專法通過後，工會並不會停止監督，反而會主動邀請消基會與店家團體共同參與後續的滾動式檢討機制，持續追蹤制度實施成效，避免產生不當的市場衝擊。

蘇柏豪強調，不希望專法變成對立，而是希望與消基會、店家、政府一起，讓外送產業從灰色地帶走向制度化、透明化，建構一個可以長久發展的產業環境。

全國外送產業工會理事長陳昱安則表示，外送員已經等待制度保障長達6年，期間平台不斷透過演算法調整、砍基本報酬、浮動式獎金等方式壓榨外送員。整個外送平台最大的風險壓力幾乎完全由外送員承受。就在本周五，又有平台發布內部通告，預告可能進一步刪減獎金，讓外送員憂心忡忡。

陳昱安強調，消費者的權益自然該關注，但前提是不能用基層外送員的生命安全與低收入，來換取低價便利。當制度長期缺位，平台愛怎麼調就怎麼調，受害的永遠是外送員。保障必須先行，專法不能再拖。

全國外送產業工會最後呼籲，外送產業已成為民眾日常生活不可或缺的一環，但第一線外送員卻長期暴露在高風險、高工時、低保障的環境中，期盼立法院各黨團能在本會期攜手並進，讓外送專法盡速完成立法，真正回應社會期待。

外送員 消費者 機制

