台美關稅談判恐重創三大產業 將持續洽談有利條件

台美貿易協議即將拍板，面對美國關稅衝擊，國發會將於下周一赴立院專案報告，「台美關稅協議談判進度、爭議及產業影響」，根據昨（28）日率先曝光的書面資料，國發會盤點有三大產業衝擊較重，強調我方持續爭取調降對等關稅、且不疊加原MFN稅率，以及232條款多項關稅最優惠待遇，以為我方赴美投資企業爭取更有利的投資環境與條件。

由於美方7月31日宣布將台灣對等關稅從32%調降至20%，依智庫評估，可使台灣在出口、產值、GDP與就業等衝擊面向減緩約五成。根據國發會書面資料指出，暫時關稅稅率仍然影響產業，目前盤點受影響較大主要為：工具機、機械、汽車零組件等，主要是日、韓、歐盟等競爭對手國稅率享有15％較優惠關稅，低於台灣輸美產品的稅率。

國發會報告對於台美關稅談判最新進度，強調我方持續爭取調降對等關稅、且不疊加原MFN稅率，以及232條款多項關稅最優惠待遇，以為我方赴美投資企業爭取更有利的投資環境與條件。

在外界關注美國關稅新政對台灣產業衝擊之際，國發會提出最新政策方向，表示政府將以「國力新十大動能」及「AI 新十大建設」雙金字塔為核心，強化台灣在國際變局下的競爭力與經濟韌性，協助產業與勞工穩健因應全球供應鏈調整與地緣政治風險升溫。

國發會指出，美國關稅新政已對全球貿易與投資造成深遠影響，我方在談判中持續爭取調降對等關稅且不疊加原 MFN 稅率，並爭取232條款多項產品獲得最優惠待遇，同時為赴美台商爭取更具競爭力的投資環境。政府各部會也將密切關注美國政策演變，並落實推動各項支持產業與安定就業的措施。

為強化台灣長期發展動能，國發會提出的雙金字塔結構中，「AI 新十大建設」國發會再度強調，AI 是推升經濟成長的核心引擎，政府將從應用深化、技術研發、基礎設施與人才培育同步布局，目標在2028年前創造7兆元產值與18萬個高薪職缺，AI 實力躍升全球前14；長期並以2040年達成15兆元以上產值、50萬個高薪就業為目標，力拚台灣 AI 實力進入全球前5。

面對國際經貿環境快速變化，雙金字塔計畫將成為政府中長期產業與科技政策主軸，協助台灣強化經濟抗風險能力，穩健邁向更具競爭力的下一階段。