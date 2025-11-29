最低工資明年升至29,500元 297萬人勞保級距調整

最低工資將自明（2026）年1月1日起調升至2萬9,500元，勞動部同步調整勞保、就保、職災保險及勞退月提繳工資分級表。預估勞保影響人數達297萬人、就保113萬人、災保423萬人、勞退126萬人，合計逾千萬件投保資料受到影響。

此次修正主要為提高最低級距並刪除部分分級。勞動部指出，「勞工保險投保薪資分級表」及「勞工職業災害保險投保薪資分級表」的第1級月投保薪資，將由原本的28,590元調整為29,500元；原列第2級的28,800元月投保薪資則同步刪除，其餘級距維持不變並依序遞移。勞保局估算，原投保薪資為28,590元的勞工，調整後每月勞保（含就保）費約增加22.75元。

勞退部分，「勞工退休金月提繳分級表」的第25級月提繳工資亦由28,800元提升至29,500元，第26級下限配合調整，其餘級距維持不變。勞保局說明，這次逕調範圍包含全時勞工、部分工時勞工、低收入會員、庇護性就業身心障礙者及職訓受訓者，只要投保薪資落在28,590元或28,800元者，都會自明年起統一逕調至29,500元。

由於最低工資即為災保的投保薪資下限，所有投保28,590元及28,800元的被保險人也將同步調整。勞保局強調，此次調整作業已提前在11月保險費繳款單背面以通函方式通知各投保（提繳）單位，並於勞保局e化服務系統公告相關說明。

勞保局表示，實際逕調名單將列在「異動被保險人計費清單」中，並於2026年2月25日前隨同當月保險費或勞退提繳繳款單寄送。若採網路申辦，單位可於e化服務系統下載清單並核對，若資料與實際情況不符，可於繳款期限內向勞保局反映。

勞動部強調，此次調整是最低工資調升後的必要配套，除避免出現投保薪資低於基本工資的情況外，也能確保勞工在四大保險制度中的權益正常累積。