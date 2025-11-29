超狂！今年GDP估增7.37% 挑戰15年新高

受惠人工智慧（AI）及新興科技應用需求爆發，帶動出口動能遠優於預期。主計總處昨（28）日大幅上修今年全年經濟成長率2.92個百分點至7.37%，創下2011年以來15年新高。在高基期下，預測2026年經濟成長仍達3.54%。主計長陳淑姿表示，從今年到明年，台灣經濟都將是穩健上升的態勢。

主計總處昨日發布最新經濟預測，今年第3季經濟成長率上調0.57個百分點至8.21％，並預測第4季經濟成長7.91％，較8月預測大幅上修6.19個百分點。

主計總處概估與預測GDP成長率

同時預測，今年全年消費者物價指數（CPI）上漲1.67%，較8月預測值下修0.09個百分點，是近五年最低；明年上漲1.61%，通膨壓力維持溫和。

主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰指出，今年出口表現實在太強，是總體數據上修的關鍵。他以伺服器及其零件出口舉例，前年出口為323億美元，去年成長至739億美元，而今年前十月就已達1,350億美元，顯現資通訊產品與伺服器零件的成長幅度非常大。主計總處預估明年出口強勁趨勢可望持續以倍數成長。

新興科技應用的爆發性需求是主要推手，蔡鈺泰表示，這波動能的核心在於人工智慧（AI）的廣泛導入，促使企業建置更多硬體設施，特別是資料中心與伺服器的需求持續攀升。台灣在高階先進製程晶片和高階伺服器製造方面具備領先優勢，成為這波全球AI基礎建設浪潮的主要受惠者。

在內需方面，第3季國內需求實質成長0.73%，對經濟成長貢獻0.64個百分點，其中最主要仍來自民間消費的貢獻達0.56個百分點。蔡鈺泰分析，股市熱絡帶動企業獲利、調薪穩定增加，以及汽機車貨物稅減徵等政策都有助於支撐民間消費力道。特別是政府普發現金的政策效應，多數將反映在今年第4季的消費數據中，估計對今年整體經濟成長有約0.25個百分點的挹注。

不過，對等關稅結果尚未底定，加上美國半導體232條款調查還沒出爐，增添經濟前景不確定性，蔡鈺泰分析，因今年只剩下一個月，評估關稅對今年的影響不大，確切受到關稅的影響應在於明年。