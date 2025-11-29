剛性購屋族出籠 11月買氣穩

年底傳統房市旺季到，剛性購屋族逐漸出籠，四大房仲昨日公布的統計數據顯示，十一月門市交易量，全面較十月份成長。不過，整體信用管制、貸款審查仍偏嚴，讓整體交易量月增幅度都在百分之五內，顯示房市量能僅是小幅回穩，並未呈現爆量成長。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，年底傳統購屋旺季來臨，加上近期隨著房市政策鬆綁議題持續發酵，市場觀望氣氛轉淡，民眾看屋意願增加，原本就有意購屋的首購、換屋族群加快腳步看屋詢價，且市場已逐漸向「買方市場」傾斜，為了加速成交，部分屋主願意調整售價。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，延續十月交易狀況加上股市表現轉強，同時降價逐漸成為市場共識，十一月買氣穩步向前。台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，目前房市主力以「非買不可的首購族」、「危機入市的置產族」為主。