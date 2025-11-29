15年新高！我全年經濟成長率7.37% 學者示警3大挑戰

受惠人工智慧（ＡＩ）及新興科技應用需求爆發，帶動出口動能遠優於預期。主計總處昨日大幅上修今年全年經濟成長率二點九二個百分點至百分之七點三七，創下二○一一年以來十五年新高。在高基期下，預測二○二六年經濟成長仍達百分之三點五四。主計長陳淑姿表示，從今年到明年，台灣經濟都將是穩健上升的態勢。

主計總處昨日發布最新經濟預測，今年第三季經濟成長率上調○點五七個百分點至百分之八點二一，並預測第四季經濟成長百分之七點九一，較八月預測大幅上修六點一九個百分點。

主計總處也預測今年消費者物價指數（ＣＰＩ）上漲百分之一點六七，較八月下修○點○九個百分點，為近五年最低；明年上漲百分之一點六一，通膨壓力維持溫和。

主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰指出，今年出口表現太強，是總體數據上修的關鍵。他以伺服器及其零件出口舉例，前年出口為三百廿三億美元，去年成長至七百卅九億美元，而今年前十月就已達一千三百五十億美元，顯現資通訊產品與伺服器零件的成長幅度非常大。主計總處預估，明年出口強勁趨勢可望持續以倍數成長。

在內需方面，第三季國內需求實質成長百分之○點七三，對經濟成長貢獻○點六四個百分點，其中最主要仍來自民間消費的貢獻達○點五六個百分點。

不過，對等關稅結果尚未底定，加上美國半導體二三二條款調查還沒出爐，增添經濟前景不確定性，蔡鈺泰分析，因今年只剩下一個月，評估關稅對今年的影響不大，確切受到關稅的影響應在於明年。

對於台灣今、明兩年經濟成長態勢，東海大學經濟系兼任教授邱達生分析，這波成長動能完全來自ＡＩ，需求超乎所有智庫與學者預期，導致官方預測數不斷上修。但他也示警，明年經濟還有三大挑戰，「不覺得最壞的情況已過去了」。

主計總處預估明年經濟成長率為百分之三點五四，邱達生認為，這是一個相對保守的數字。他分析，明年經濟面臨三大挑戰，使其成長動能受到壓抑，第一是高基期效應，今年經濟成長率已衝破百分之七，高基數將導致明年增幅不易擴大；第二是關稅不確定性，接下來的對等關稅與二三二條款談判結果未定，不論結果是正向或負面發展，都是變數；第三是海外生產壓力，美國要求企業赴美投資生產，企業開始在當地生產後，將會壓縮台灣本土的出口動能。