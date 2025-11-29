聽新聞
0:00 / 0:00

15年新高！我全年經濟成長率7.37% 學者示警3大挑戰

聯合報／ 記者洪安怡／台北報導
政府普發現金政策效應，主計總處預估將反映在今年第四季的消費數據中，估計對今年整體經濟成長約有○點二五個百分點的挹注。記者余承翰／攝影
政府普發現金政策效應，主計總處預估將反映在今年第四季的消費數據中，估計對今年整體經濟成長約有○點二五個百分點的挹注。記者余承翰／攝影

受惠人工智慧（ＡＩ）及新興科技應用需求爆發，帶動出口動能遠優於預期。主計總處昨日大幅上修今年全年經濟成長率二點九二個百分點至百分之七點三七，創下二○一一年以來十五年新高。在高基期下，預測二○二六年經濟成長仍達百分之三點五四。主計長陳淑姿表示，從今年到明年，台灣經濟都將是穩健上升的態勢。

主計總處昨日發布最新經濟預測，今年第三季經濟成長率上調○點五七個百分點至百分之八點二一，並預測第四季經濟成長百分之七點九一，較八月預測大幅上修六點一九個百分點。

主計總處也預測今年消費者物價指數（ＣＰＩ）上漲百分之一點六七，較八月下修○點○九個百分點，為近五年最低；明年上漲百分之一點六一，通膨壓力維持溫和。

主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰指出，今年出口表現太強，是總體數據上修的關鍵。他以伺服器及其零件出口舉例，前年出口為三百廿三億美元，去年成長至七百卅九億美元，而今年前十月就已達一千三百五十億美元，顯現資通訊產品與伺服器零件的成長幅度非常大。主計總處預估，明年出口強勁趨勢可望持續以倍數成長。

在內需方面，第三季國內需求實質成長百分之○點七三，對經濟成長貢獻○點六四個百分點，其中最主要仍來自民間消費的貢獻達○點五六個百分點。

不過，對等關稅結果尚未底定，加上美國半導體二三二條款調查還沒出爐，增添經濟前景不確定性，蔡鈺泰分析，因今年只剩下一個月，評估關稅對今年的影響不大，確切受到關稅的影響應在於明年。

對於台灣今、明兩年經濟成長態勢，東海大學經濟系兼任教授邱達生分析，這波成長動能完全來自ＡＩ，需求超乎所有智庫與學者預期，導致官方預測數不斷上修。但他也示警，明年經濟還有三大挑戰，「不覺得最壞的情況已過去了」。

主計總處預估明年經濟成長率為百分之三點五四，邱達生認為，這是一個相對保守的數字。他分析，明年經濟面臨三大挑戰，使其成長動能受到壓抑，第一是高基期效應，今年經濟成長率已衝破百分之七，高基數將導致明年增幅不易擴大；第二是關稅不確定性，接下來的對等關稅與二三二條款談判結果未定，不論結果是正向或負面發展，都是變數；第三是海外生產壓力，美國要求企業赴美投資生產，企業開始在當地生產後，將會壓縮台灣本土的出口動能。

經濟成長率 AI 陳淑姿

延伸閱讀

主計總處大幅上修經濟成長率 專家：AI催動出口投資

「我有點緊張！」台美關稅即將開牌 盧秀燕親曝中部產業的憂心

總預算攻防 韓國瑜主持朝野黨團協商

批政院死性不改還揚言反制 藍要看「這件事」再來討論院版財劃法

相關新聞

徐旭東首次缺席集團點燈 徐國安：康復中，不需要擔心

遠東集團今舉行耶誕點燈，董事長徐旭東因健康因素缺席，由遠東集團創新部創新長徐國安首次獨挑大樑，對於徐旭東的健康狀況，徐國...

吳音寧婉拒 台肥農業部法人董事異動

台肥（1722）28日公告，因原農業部法人董事代表吳音寧婉拒，公司法人董事異動。

主計總處大幅上修經濟成長率 專家：AI催動出口投資

受惠人工智慧（AI）熱潮，主計總處今天上修2025年經濟成長率至7.37%，專家指出，今年AI持續催動出口表現及相關投資...

15年新高！我全年經濟成長率7.37% 學者示警3大挑戰

受惠人工智慧（ＡＩ）及新興科技應用需求爆發，帶動出口動能遠優於預期。主計總處昨日大幅上修今年全年經濟成長率二點九二個百分...

美感恩節購物季 消費精省

美國感恩節到來，專家指出，今年在通膨與關稅影響下，生活成本維持高檔，雖然人潮回流，但消費行為趨於保守，呈現「省錢導向」。

剛性購屋族出籠 11月買氣穩

年底傳統房市旺季到，剛性購屋族逐漸出籠，四大房仲昨日公布的統計數據顯示，十一月門市交易量，全面較十月份成長。不過，整體信...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。