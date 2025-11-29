聽新聞
美感恩節購物季 消費精省

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國感恩節到來，專家指出，今年在通膨與關稅影響下，生活成本維持高檔，雖然人潮回流，但消費行為趨於保守，呈現「省錢導向」。

美國年底的購物季，以感恩節隔天的「黑色星期五」為起點，緊接「網購星期一」接棒，並延續至耶誕節前。過去，百貨、零售業者常在黑色星期五推出大幅折扣，吸引民眾於深夜排隊搶購電視與家電；疫情後，消費者的購物習慣轉為線上，促銷期拉長，通宵搶購的情況減少。

路透社報導，全國零售聯盟（ＮＲＦ）估計今年從感恩節到網購星期一約有一億八千六百九十萬美國人參與購物，創下歷史新高。但今年購物季的銷售成長率，估計將比去年略低，消費力略微下降。

ＮＲＦ首席經濟學家馬修斯（Mark Mathews）指出，受到通膨與關稅影響，今年零售業者與消費者對於價格都更加敏感。部分家庭選擇理性消費、縮減外食或娛樂等非必要的支出。

關稅與通膨影響下，美國生活成本居高不下，一些家庭改用自有品牌或較低單價商品，假期採買也以實用為優先。美聯社報導，感恩節過去象徵購物狂歡，如今出現精算、省錢的趨勢。

Salesforce預估，廿七日全球數位銷售額將達到三百六十億美元，美國為八十六億美元，而感恩節隔天的黑色星期五才是全年網購活動最熱絡的一天，預估全球線上支出額將達七百八十億美元，美國為一百八十億美元。

