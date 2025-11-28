明年GDP恐高估 吳大任示警：三重逆風衝擊

主計總處公布今年第3季經濟成長率衝破8%、全年預估高達7.37%，創下近年罕見榮景，評估明年GDP成長率也有3.54%。但學者認為此預測值「高估」。主要隱憂來自高基期效應、台美談判所帶來的國內投資排擠，以及美國經濟走弱所引爆的AI泡沫化風險，台灣經濟恐面臨「三重逆風」考驗。

針對主計總處對明年的經濟成長預測，中央大學經濟學系教授吳大任分析，今年經濟成長率7.37%超乎預期的高成長，已為明年奠定極高的統計基期，使得明年經濟成長率在數字上會受到影響。此外，影響台灣未來經濟最甚的變數，還是首推台美貿易談判與隨之而來的在美大規模投資要求。

吳大任表示，一旦廠商將投資重心全面移往美國，台灣的民間投資將會被嚴重排擠，可能導致衰退。拖累當年經濟成長。更甚者，間接影響台灣往後5年甚至10年的長期經濟表現。

除了資金排擠，人才流失亦是隱憂。吳大任指出，當大量高薪的工程師、技術人才隨工廠移居美國，將間接導致國內高所得家庭數量減少，不僅拉低國內平均薪資，還會衝擊竹科、南科等高消費地區的內需市場。

AI泡沫化的風險，正隨著美國經濟走弱而放大。吳大任以Open AI為例，今年第3季的虧損高達100多億美元，顯示廠商在伺服器、資料中心等AI硬體上的鉅額投資，難以從終端消費市場獲得足夠的營收回報，可能連帶衝擊台灣以AI產品為主的出口，使明年景氣面臨巨大挑戰。