遠東集團點燈儀式轉交新世代！徐國安首度主持 稱父親健康「不用擔心」

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
2025遠東集團點燈儀式，點燈佳賓齊聚耶誕樹前合影。遠東集團/提供
遠東集團28日晚於遠企中心敦南廣場舉行年度耶誕點燈晚會，歷年親自主持的董事長徐旭東因健康因素首度缺席，由創新部創新長徐國安首次代表主持。徐國安強調，徐旭東正在康復中，「不需要擔心」，對目前恢復進度感到滿意，但仍需時間完全復原。

遠東集團耶誕點燈活動已連續舉辦32年，被視為敦南商圈年度指標，今年以「世界有愛．希望同在」為主題，象徵企業在國際局勢動盪下仍持續傳遞正向力量。活動邀請台北市長蔣萬安親臨出席，並有多國駐台代表、企業高層到場。

徐旭東今年首次缺席集團點燈，由於他今年中傳出健康狀況後即未公開露面，針對外界關心，徐國安於現場公開說明，「父親正在休養，恢復狀況良好」。

談及2026年景氣評估，徐國安表示，全球經濟在美國進入期中選舉年，企業營運環境可能略顯艱困，但遠東集團已提前規劃對應措施，將以穩健策略因應波動。他指出，美國選舉周期常伴隨市場情緒不確定，但遠東擁有多元事業體與完整應變體系，因此不會有問題。

遠東集團旗下涵蓋百貨、零售、紡織、石化、飯店及科技等多個事業群，年底為消費旺季，點燈儀式被視為集團年度品牌活動重點。此次由徐國安首次「獨挑大樑」主持，也被外界解讀為新世代管理團隊角色開始走向台前。

遠東集團 徐旭東 蔣萬安

吳音寧婉拒 台肥農業部法人董事異動

台肥（1722）28日公告，因原農業部法人董事代表吳音寧婉拒，公司法人董事異動。

主計總處大幅上修經濟成長率 專家：AI催動出口投資

受惠人工智慧（AI）熱潮，主計總處今天上修2025年經濟成長率至7.37%，專家指出，今年AI持續催動出口表現及相關投資...

救缺電！核二、三具備再運轉條件 梁啟源：應盡快重啟勿再拖延

台灣面臨嚴峻的電力不足危機，且能源轉型進度不如預期，讓缺電問題成為影響國安與產業發展的重大隱憂。中央大學管理講座教授梁啟...

核三自主安檢報告2027年送審 要取得換發執照須過3關

經濟部核准台電核二、核三廠現況評估報告，兩廠再運轉計畫預計明年3月提送核安會，台電同步展開自主安檢。台電董事長曾文生表示...

