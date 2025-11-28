遠東集團點燈儀式轉交新世代！徐國安首度主持 稱父親健康「不用擔心」

遠東集團28日晚於遠企中心敦南廣場舉行年度耶誕點燈晚會，歷年親自主持的董事長徐旭東因健康因素首度缺席，由創新部創新長徐國安首次代表主持。徐國安強調，徐旭東正在康復中，「不需要擔心」，對目前恢復進度感到滿意，但仍需時間完全復原。

遠東集團耶誕點燈活動已連續舉辦32年，被視為敦南商圈年度指標，今年以「世界有愛．希望同在」為主題，象徵企業在國際局勢動盪下仍持續傳遞正向力量。活動邀請台北市長蔣萬安親臨出席，並有多國駐台代表、企業高層到場。

徐旭東今年首次缺席集團點燈，由於他今年中傳出健康狀況後即未公開露面，針對外界關心，徐國安於現場公開說明，「父親正在休養，恢復狀況良好」。

談及2026年景氣評估，徐國安表示，全球經濟在美國進入期中選舉年，企業營運環境可能略顯艱困，但遠東集團已提前規劃對應措施，將以穩健策略因應波動。他指出，美國選舉周期常伴隨市場情緒不確定，但遠東擁有多元事業體與完整應變體系，因此不會有問題。

遠東集團旗下涵蓋百貨、零售、紡織、石化、飯店及科技等多個事業群，年底為消費旺季，點燈儀式被視為集團年度品牌活動重點。此次由徐國安首次「獨挑大樑」主持，也被外界解讀為新世代管理團隊角色開始走向台前。