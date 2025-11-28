國發會評估台美關稅影響 建構雙金字塔強化經濟

外界關注美國關稅政策對台影響，國發會表示，為了強化台灣在國際變局下的競爭力與韌性，將建構「國力新10大動能」及「AI新10大建設」雙金字塔，包含強化台灣的半導體領先地位，協助百工百業導入AI等作法，助國家經濟穩健發展。

立法院經濟委員會預計12月1日邀請經濟部、國發會等相關部會就「台美關稅協議之談判方針、進度、爭議事項、雙方可能承諾及台灣產業之影響評估」進行專案報告，國發會書面報告今天率先出爐。

國發會表示，根據智庫評估，美方7月31日宣布將台灣對等關稅加徵稅率自原先4月2日32%調降至20%，對台灣出口、產值、國內生產毛額（GDP）及就業的影響，將減緩約5成。

國發會表示，為了協助產業因應國際經貿變局，將落實推動「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性」特別預算，協助受衝擊產業及勞工，同時建構「國力新10大動能」及「AI新10大建設」雙金字塔，強化台灣競爭力與經濟韌性。

國力新10大動能計畫包含推動5大信賴產業，強化半導體領先地位，布建無人機軍工產業供應鏈，促進資安發展，並確保全域通訊網路韌性。 同時強化中小微企業營運體質、提升生產力並拓展國內外市場。

另外，還包含世代照護、國力基盤等面向。內容涵蓋內政部「婚育宅」、衛福部「0到6歲國家一起養2.0」，以及國發會推出的「6大區域產業及生活圈」等政策。

至於AI新10大建設計畫，國發會強調，AI是帶動經濟成長的重要引擎，政府將從應用、技術、基礎建設、人才方面著手，預計於2028年創造新台幣7兆元產值和18萬個高薪就業機會，AI實力全球排名前14，並期待於2040年創造15兆元以上產值和50萬個高薪就業機會，讓台灣AI實力成為全球排名前5。