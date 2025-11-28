AI強勁拉抬GDP 邱達生示警明年還有三大挑戰

國內GDP數據大幅上修，第3季經濟成長率衝破8%，全年更預估來到7.37%，創下近年罕見的強勁表現。對此，東海大學經濟系兼任教授邱達生分析，這波成長動能完全來自人工智慧（AI）需求超乎所有智庫與學者預期，導致官方預測數不斷上修。但他也示警，明年經濟還有三大挑戰，「不覺得最壞的情況已經過去了」。

邱達生指出，這次全年GDP大幅上修到7%以上，連英國《經濟學人》都已上修台灣全年成長率達7.2%，顯示市場並不感到意外。他認為，AI需求的強勁拉抬是唯一解釋，因為若能事先預料到如此強勁的需求，官方預測就不會從年初的「保3」爭議，經歷多次上修。

邱達生引述海關訂單資料，今年1到10月，電子產品訂單相較去年同期大約成長37%，資通訊產品也成長了26%，顯現這類AI相關產品並未受到「對等關稅」的直接衝擊，而是受到232條款對半導體的調查，因美方未公布課徵，且公布了豁免方式，使台灣賣到美國的AI相關產品實際上享受了零關稅待遇。

但邱達生提醒，在科技業獨強的背後，傳產卻仍在谷底掙扎，產業分化極為明顯。他舉例，塑膠品出口相較去年同期是年減10%、基本金屬也年減10%、化學品年減5%，傳產的衰退的確受到「對等關稅」措施的影響，部分老牌代工廠如紡織、染整業因完全沒有訂單而選擇收攤，若不將傳產的困境納入考量，便不能輕易宣稱「最壞情況已經過去」。

對於主計總處預估明年經濟成長率為3.54%，邱達生認為，這是一個相對保守的數字。他分析，明年經濟面臨三大挑戰，使其成長動能受到壓抑。第一是高基期效應，今年GDP已衝破7%，高基數將導致明年增幅不易擴大。第二是關稅不確定性，接下來的對等關稅與232條款的談判結果仍未確定，不論結果朝正向或負面發展，都將是變數。第三是海外生產壓力，美國要求企業赴美投資生產的政策，在當地開始啟動生產後，將會壓縮台灣本土的出口動能。