徐旭東首次缺席集團點燈 徐國安：康復中，不需要擔心
遠東集團今舉行耶誕點燈，董事長徐旭東因健康因素缺席，由遠東集團創新部創新長徐國安首次獨挑大樑，對於徐旭東的健康狀況，徐國安掛保證，「不需要擔心」。
遠東集團每年至耶誕節前夕都會舉行點燈儀式，而徐旭東也都會親自出席，並邀請各國使節、駐台代表共同參與，台北市以往都由副市長出席，但今年蔣萬安則是親臨現場，只是今年中傳出健康出狀況後，徐旭東就一直未公開露面，也令外界擔憂，更首次缺席集團點燈。
對於徐旭東的健康狀況，徐國安透露，並不需要擔心，徐旭東正在康復中，對於進度也相當滿意，但要完全復原還需要一段時間。
對於明年景氣的觀察，徐國安表示，明年會有一點艱困，正好遇到明年美國的期中選舉，但遠東集團對此也有因應的計畫，因此不會有問題。
