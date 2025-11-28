吳音寧婉拒 台肥農業部法人董事異動

快訊

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
台肥28日公告，因原農業部法人董事代表吳音寧婉拒，公司法人董事異動。圖／聯合報系資料照片
台肥（1722）28日公告，因原農業部法人董事代表吳音寧婉拒，公司法人董事異動。

台肥28日發布重大訊息，公司法人董事異動，原因為行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧婉拒。台肥上月公告，改派吳音寧為農業部法人董事代表人，引發外界猜測吳音寧有望擔任董座。補選結果出爐，由原總經理張滄郎出任董事長

台肥在10月31日發布重訊，改派吳音寧為農業部法人董事代表人，接替原台肥董事長李孫榮席次。但台肥又於3日發布重大訊息，更換原農業部代表人、農業部資源永續利用司司長莊老達，改派張滄郎擔任。

台肥於4日董事會後公告，通過補選董事長，確定由原總經理張滄郎升任新董事長，吳音寧則擔任董事。

