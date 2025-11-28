吳音寧婉拒 台肥農業部法人董事異動
台肥（1722）28日公告，因原農業部法人董事代表吳音寧婉拒，公司法人董事異動。
台肥28日發布重大訊息，公司法人董事異動，原因為行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧婉拒。台肥上月公告，改派吳音寧為農業部法人董事代表人，引發外界猜測吳音寧有望擔任董座。補選結果出爐，由原總經理張滄郎出任董事長。
台肥在10月31日發布重訊，改派吳音寧為農業部法人董事代表人，接替原台肥董事長李孫榮席次。但台肥又於3日發布重大訊息，更換原農業部代表人、農業部資源永續利用司司長莊老達，改派張滄郎擔任。
台肥於4日董事會後公告，通過補選董事長，確定由原總經理張滄郎升任新董事長，吳音寧則擔任董事。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言