AI火熱 主計總處上修今年經濟成長至7.37%創15年最佳

中央社／ 台北28日電

AI需求火熱，主計總處今天大幅上修2025年經濟成長率至7.37%，較預測數大增2.92個百分點，創金融海嘯以來、15年最佳紀錄；在高基期下，2026年經濟成長仍達3.54%。主計總處官員強調，AI需求強勁超乎預期，是景氣穩健成長的關鍵。

主計總處今天發布經濟預測，估今年經濟成長率為7.37%，輸出入、民間消費、投資全面上修，主計長陳淑姿表示，當前景氣「穩健上升」。

主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰說明，這次大幅上修的主要原因是AI，光是下半年商品出口就比8月預測數大增357億美元，全年商品出口突破6000億美元，年增率高達31.58%，成長幅度非常大。

蔡鈺泰進一步指出，業界普遍看好AI商機，主要雲端服務業者資本支出持續擴大，帶動台灣晶片、伺服器及零件等需求，「到明年趨勢還是在」，因此在今年經濟成長率7%以上的高成長基期下，明年仍有3.54%的表現。

不過蔡鈺泰也說，對等關稅結果尚未底定，加上美國半導體232條款調查還沒出爐，增添經濟前景不確定性，主計總處對於明年經濟成長3.54%的看法其實比較保守。

內需方面，主計總處指出，政府普發現金可望推升消費動能，加上貨物稅減徵加碼政策刺激車市買氣，預測全年民間消費實質成長1.50%，較預測數上修0.65個百分點。

蔡鈺泰表示，根據統計，目前領取普發現金人數已經突破1500萬人，預估主要影響落在今年第4季與明年第1季，尤其以今年第4季較顯著；今年第4季經濟成長率7.91%，普發現金貢獻約1個百分點。

對於外界關切產業兩極化問題，AI相關產業火熱，傳統產業慘澹情況，蔡鈺泰表示，中國政府推動「反內捲」，避免惡性競爭，如果成效顯現，將有助於緩和傳產壓力，加上企業慢慢導入自動化並努力轉型，明年應該不至於繼續差下去。

媒體詢問，台灣出口結構轉變，科技產品占出口比重約7成，意即傳產低迷對總體經濟數據影響不大，是否導致經濟成長率失真。

蔡鈺泰回應，總體經濟數據始終存在此問題，當然落差過大讓民眾感受不好，但這與出口產業結構轉變有關，AI這類新科技出來，一定會對不同產業造成影響，企業總是要調整，調整快的人衝擊就比較小，但從另個角度想，有部分產業表現好，總比所有產業都差還要好。

主計總處今天同步公布物價預測，考量油價仍處低檔，以及新台幣匯率升值可望舒緩國內物價上漲壓力，預測2025年消費者物價指數（CPI）上漲1.67%，較8月預測值下修0.09個百分點，也是近5年最低水準。2026年CPI漲幅續收斂，年增率估1.61%。

經濟成長率 消費者物價指數

