核二、核三再運轉 廢核團體反對：核安與核廢仍無解

聯合報／ 記者楊惠琪／台北即時報導
經濟部核定台電核電廠現況評估報告，核二、三廠則評估具有再運轉可行性，將同步啟動自主安全檢查以及研提再運轉計畫。圖為位於屏東縣恆春鎮的核三廠。圖／聯合報系資料照片
經濟部核定台電核電廠現況評估報告，核二、三廠則評估具有再運轉可行性，將同步啟動自主安全檢查以及研提再運轉計畫。圖為位於屏東縣恆春鎮的核三廠。圖／聯合報系資料照片

經濟部今指出，台電核二、核三廠「具再運轉可行性」，將於明年3月提交再運轉計畫，但強調核電廠重啟程序必須依循「兩個必須」，並落實核安無虞、核廢有解、社會共識「三個原則」。全國廢核行動平台發表聲明指出，基於台灣的地質條件以及老舊核電廠的風險，反對重啟核二、核三。

廢核平台強調，老舊核電不應重啟，能源轉型不應倒退。行政院應向社會說明「三個原則」如何具體落實，而非用政治口號掩蓋風險，在安全、核廢與國安皆無法保證的前提下，核電重啟不是可行的能源選項。

廢核平台指出，針對核安無虞，經濟部將核電重啟程序拆解為「運轉可行性」與「自主安全檢查」等步驟，試圖將核電重啟再次包裝成技術程序問題。批評這種「切香腸式」政策包裝容易誤導民眾，掩蓋核電重啟可能面臨的真實風險。核能安全不是單純的技術問題，而是牽涉國家安全、環境安全與社會信任的重大議題。

廢核平台進一步，核二、核三廠設備老化嚴重，許多重要發電設備與儀電組件需汰換與升級。核三廠若重啟，更需全面耐震補強與安全檢查，尤其核三一號機廠房位於斷層剪裂帶上；核三二號機的反應爐更位在變形的地層上，地震風險高，現有核安檢查無法充分評估極端氣候、戰爭或其他不可控事件的影響，核電廠重啟存在重大安全隱憂。

其次在「核廢有解」部分，廢核平台指出，目台灣尚未完成高階核廢料選址立法，沒有任何縣市願意承擔核廢料，各黨也不願放入優先法案。核二缺乏乾儲設施，核三若重啟，燃料池最多運轉3至5年即會滿。而目前乾儲措施作為「中期處置」方案，僅能運轉、存放核廢40年，無法作為核廢料永久性的處置方案，意味核電重啟將產生更多核廢風險。

廢核平台並指出，老舊核電重啟需付出的成本與風險，也涉及核電廠所在地的重大社會風險、環境風險及經濟風險，地方居民是否清楚了解、達成共識？在未經在地居民充分溝通、討論，確認地方意向的前提下，不應貿然開啟核電重啟的評估。

核電 核三廠 風險 核廢料

