不是央行政策？時力王婉諭致函經濟學人 稱台灣經濟真正問題是它

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
圖為時代力量黨主席王婉諭。本報系資料庫

英國經濟學人雜誌日前在標題為「台灣榮景的潛藏風險」（The hidden risks in Taiwan' boom）的文章中指出，央行弱勢貨幣政策為台灣帶來風險。時代力量黨主席王婉諭認為，相較於央行政策，擁有房地產的稅負很低，才是更根本問題。

王婉諭致函經濟學人指出，在台灣持有不動產的成本幾乎是零，空置稅形同虛設，土地價值評估仍遠低於市價。經濟學人提及央行流動性拉抬房價，但王婉諭認為關鍵在於稅制刻意打造一條高速公路，讓這些資金直接流入房地產。

王婉諭表示，這是過去數十年各方逐利累積的結果，這個結構之所以堅不可摧，是因為與台灣政治獻金制度完美契合。金融集團從房貸獲利，房價飆漲造福開發商及地主，政商網絡則受益於土地開發，結果形成一場全體人民被迫參加的零和賽局。王婉諭指出，台灣年輕世代在房價所得比上看20倍之際背負房貸、中產階級為守住財富不願意投資，資金流入房地產導致真正的生產性投資凋零，這才是台灣低薪、消費疲弱及出生率大幅下降的真正原因。

王婉諭認為，相較於華府潛在關稅威脅，既得利益團體才是台灣改革真正障礙。這不是技術性貨幣問題，而是政治與經濟互相糾纏的戈爾迪恩之結（Gordian knot）。

經濟學人 王婉諭 房地產 房價

