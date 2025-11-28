快訊

OK超商宣布明年起停收蝦皮境內包裹 不再當「蝦皮倉庫」

中職／意外！徐基麟被放60人名單外 兄弟：財務、紀律問題以示警惕

聽新聞
0:00 / 0:00

核三最快2027重啟 卓榮泰：若安全無虞「可考慮往這時程規劃」

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左）表示，台電的核電廠自主安全檢查程序預計一年半到兩年內將可送核安會核定。對於是否可預期核三廠在2027年重啟運轉？卓榮泰強調，在核能安全無虞的狀況下「是可以考慮往這時程來做規劃。」記者蘇健忠／攝影
行政院長卓榮泰（左）表示，台電的核電廠自主安全檢查程序預計一年半到兩年內將可送核安會核定。對於是否可預期核三廠在2027年重啟運轉？卓榮泰強調，在核能安全無虞的狀況下「是可以考慮往這時程來做規劃。」記者蘇健忠／攝影

經濟部核定台電核電廠現況評估，閣揆卓榮泰今天證實，台電自主安全檢查程序預計一年半到兩年內將可送核安會核定。面對立委詢問是否可預期核三廠在2027年重啟運轉？卓榮泰強調，在核能安全無虞的狀況下「是可以考慮往這時程來做規劃。」

經濟部核定台電核電廠現況評估，核二核三具備再運轉條件，將同步啟動自主安全檢查並研提再運轉計畫，台電評估若時程順利，最快2027年下半年就有機會重啟核三。

卓榮泰在立法院面對國民黨立委賴士葆的質詢時表示，核電廠正通過核安會提出的再運轉計畫，現在是台電提出自主安全檢查，根據台電的說法，進入程序後預計一年半到兩年後，將送請核安會做最後核定。

賴士葆追問，是否可以預期核三廠可在2027年重啟？卓回應「在安全無虞的狀況下」，如果有必須要汰舊換新的設備，仍必須安全無虞。賴士葆表示，儘快承認可以重啟才有助選舉，卓榮泰強調，他不是考量選舉而是考量核能安全，若核能安全，「是可以考慮往這時程來做規劃」。

經濟部指出，依台電規劃，核二、三廠的再運轉計畫預計將在2026年3月提送核安會審查。不過，兩廠的自主安全檢查期程存在差異。

核三廠須經過同儕審查並獲得原廠協助，預計需約1.5至2年能完成；核二廠則因反應爐內尚有使用過的核燃料，須待室外乾貯設施啟用才能移出，爐心清空後才可進行相關安檢，因此期程將比核三廠更長。經濟部強調，核電廠重啟程序必須符合「兩個必須」及「三個原則」，且仍須進一步凝聚社會共識，才能依核安會審查結果辦理。

核三廠 台電 核電 卓榮泰 經濟部

延伸閱讀

謝龍介問若賴總統徵召2026選北市長 卓榮泰：我會說不要

台南烏樹林廢棄物火災燒8天還未滅 卓榮泰承諾盡速處理

人呢？立委質詢赫見勞動部長未到 韓國瑜急向學生解釋：第一次發生

卓揆憂陸配參政雙重效忠 羅智強酸：陳水扁、蔡英文怎准？

相關新聞

最低工資明年起調至2萬9500元 勞保分級逕調297萬人

最低工資明年元旦起調整為2萬9,500元，勞動部今天表示，已修正並公告「勞工保險投保薪資分級表」、「勞工職業災害保險投保...

百萬名勞工受影響 明年元旦起勞保投保薪資及勞退提繳工資上調

最低工資明年調至29,500元，勞動部28日指出，將同步修正勞保、災保、就保及勞退級距，並主動辦理投保薪資及提繳工資逕調...

「我有點緊張！」台美關稅即將開牌 盧秀燕親曝中部產業的憂心

聽聞台美關稅即將迎來最終的結果，基於台中市是工具機、機械等產業受衝擊最大的地區，台中市長盧秀燕難掩心情表示，「 是！我有...

核三廠備再運轉條件 最快重啟時間出爐！

備受關注的核能電廠延役議題有了初步答案。經濟部指出，26日已經正式核定台電的核電廠現況評估報告，拍板核一廠因多重因素，不...

【即時短評】賴政府重啟核能在即 民進黨非核家園神主牌可卸下了？

核三2號機組今年5月除役後，台灣正式走入非核家園。但隨經濟部核定台電的現況評估報告、確認核二與核三具再運轉可行性，並啟動...

台美關稅最終結果將開牌 江啟臣籲政府盡快公布結果

近日台美關稅最終結果即將開牌，台中市是工具機、機械等產業密集，受衝擊最大的地區，立法院副院長江啟臣上午表示，呼籲政府盡快...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。