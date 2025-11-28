最低工資明年起調至2萬9500元 勞保分級逕調297萬人

快訊

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
最低工資明年元旦起調整為2萬9,500元，勞動部今天表示，已修正並公告「勞工保險投保薪資分級表」、「勞工職業災害保險投保薪資分級表」及「勞工退休金月提繳分級表」。勞保局將主動辦理投保薪資及提繳工資逕調作業，投保單位毋須另行申報，以勞保為例，預計逕調297萬人。圖／勞動部提供
最低工資明年元旦起調整為2萬9,500元，勞動部今天表示，已修正並公告「勞工保險投保薪資分級表」、「勞工職業災害保險投保薪資分級表」及「勞工退休金月提繳分級表」。勞保局將主動辦理投保薪資及提繳工資逕調作業，投保單位毋須另行申報，以勞保為例，預計逕調297萬人。

勞保局統計，勞保有297萬人、就保113萬人、災保423萬人及勞退126萬人，明年起保費將調整，投保（提繳）單位毋須另行申報。

勞動部納保組組長吳依婷指出，本次修正重點包括：「勞工保險投保薪資分級表」及「勞工職業災害保險投保薪資分級表」第1級月投保薪資由2萬8,590元修正為2萬9,500元，第2級之月投保薪資2萬8,800元予以刪除，其餘金額未修正，投保薪資等級依序遞移。

勞保局表示，將主動針對勞保、就保投保薪資為2萬8,590元、2萬8,800元全時工作之被保險人辦理逕調作業，自115年1月1日起調整為2萬9,500元；而針對勞(就)保投保薪資為2萬8,800元之部分工時身分、職業工會低收入會員、庇護性就業身心障礙者或職業訓練機構受訓之被保險人，將自115年1月1日起逕行調整渠等勞(就)保月投保薪資為2萬9,500元。

至於災保投保薪資，由於「勞工職業災害保險投保薪資分級表」下限即為最低工資，因此災保投保薪資為2萬8,590元、2萬8,800元之所有被保險人將同步自該日起逕調為2萬9,500元。

勞動部表示，有關上述逕調相關事宜，將於114年11月份繳款單背面印製通函周知投保(提繳)單位，並於勞保局e化服務系統公告。實際逕調之被保險人名單，將詳列於115年1月份有異動被保險人計費清單，併隨當月保險費繳款單於115年2月25日前寄發。

勞動部表示，網路申辦單位可至勞保局e化服務系統查詢、下載。屆時請投保(提繳)單位務必詳細核對，如發現與實際情形不符，可於繳款期限內向勞保局反映。

