核三最快2027重啟 鍾佳濱：想必國民黨同意烏坵做最終處置點

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
經濟部今已正式核定台電核電廠現況評估報告，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，他的立場與823公投時一致，立即展開最終處置場選址作業。聯合報系資料照
經濟部今已正式核定台電核電廠現況評估報告，核二、核三再運轉計畫估明年3月送核安會，核三自主安全檢查預計最快需1.5年。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，他的立場與823公投時一致，立即展開最終處置場選址作業，金門烏坵曾被視為適合最終處置點，想必國民黨也會同意。

鍾佳濱表示，談及核電議題，賴清德總統一直以來都主張三原則「核安無虞、核廢有解、社會共識」，談及核二、核三的重啟更需要一併考量地方民意。

鍾佳濱強調，自己的立場與823公投時立場一致，立即展開最終處置場選址作業，才有使用核電的本錢；過去選址小組考量場址環境、工程技術、地質條件，將金門烏坵被視為適合的最終處置點，既然國民黨支持核能，想必也會積極同意將高放終處場設置於烏坵，希望國民黨積極與金門鄉親溝通。

