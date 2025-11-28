核三最快2027重啟 鍾佳濱：想必國民黨同意烏坵做最終處置點
經濟部今已正式核定台電核電廠現況評估報告，核二、核三再運轉計畫估明年3月送核安會，核三自主安全檢查預計最快需1.5年。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，他的立場與823公投時一致，立即展開最終處置場選址作業，金門烏坵曾被視為適合最終處置點，想必國民黨也會同意。
鍾佳濱表示，談及核電議題，賴清德總統一直以來都主張三原則「核安無虞、核廢有解、社會共識」，談及核二、核三的重啟更需要一併考量地方民意。
鍾佳濱強調，自己的立場與823公投時立場一致，立即展開最終處置場選址作業，才有使用核電的本錢；過去選址小組考量場址環境、工程技術、地質條件，將金門烏坵被視為適合的最終處置點，既然國民黨支持核能，想必也會積極同意將高放終處場設置於烏坵，希望國民黨積極與金門鄉親溝通。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言