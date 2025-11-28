快訊

百萬名勞工受影響 明年元旦起勞保投保薪資及勞退提繳工資上調

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
最低工資明年調至29,500元，勞動部28日指出，將同步修正勞保、災保、就保及勞退級距。圖／本報資料照片
最低工資明年調至29,500元，勞動部28日指出，將同步修正勞保、災保、就保及勞退級距。圖／本報資料照片

最低工資明年調至29,500元，勞動部28日指出，將同步修正勞保、災保、就保及勞退級距，並主動辦理投保薪資及提繳工資逕調作業，勞保局統計，勞保將有297萬人、就保113萬人、災保423萬人及勞退126萬人，明年起保費將調整，投保（提繳）單位毋須另行申報。

勞保局指出，本次修正重點為調高最低投保（提繳）金額，並刪除部分級距。包括投保薪資調整：「勞工保險投保薪資分級表」及「勞工職業災害保險投保薪資分級表」第1級月投保薪資，由原先的2萬8,590元修正為29,500元，原投保薪資為28,590元的勞工，在薪資調整至29,500元後，每月勞工保險（含就業保險）費用將增加22.75元。

月提繳工資調整：「勞工退休金月提繳分級表」第25級月提繳工資由28,800元修正為29,500元，第26級下限配合修正；逕調範圍：勞保局將主動針對勞（就）保投保薪資（勞退提繳工資）為28,590元、28,800元的全時工作勞工，以及28,800元的部分工時、職業工會低收入會員、庇護性就業身心障礙者或職業訓練機構受訓之被保險人，自115年1月1日起統一逕調為29,500元。至於災保投保薪資，因其下限即為最低工資，所有投保薪資為28,590元、28,800元的被保險人也將同步逕調。

投保薪資 保險 勞保

