快訊

濱崎步上海演唱會前夕被迫中止 舞台已搭上午才通知

核三最快2027重啟 卓榮泰：若安全無虞「可考慮往這時程規劃」

輔助駕駛惹禍？國一楊梅休息站又撞了 他自撞護欄波及5車釀3人傷

財部：民間投資公共建設 截至10月底簽約金額2246億

中央社／ 台北28日電
圖為財政部長莊翠雲。圖／行政院提供
圖為財政部長莊翠雲。圖／行政院提供

政府推動兆元投資國家發展方案，希望擴增民間參與公共建設規模，財政部長莊翠雲今天表示，截至今年10月底簽約金額已達新台幣2246億元，後續將以社宅、長照及文教設施為主軸，為促參案源注入更多可能。

第23屆民間參與公共建設金擘獎頒獎典禮今天登場，莊翠雲致詞表示，本屆金擘獎經過近半年嚴謹評選，共有12件促參案件嶄露頭角，包括政府團隊獎3件、民間團隊獎7件、公益獎及雙語標竿獎各1件。

莊翠雲指出，得獎案件類型囊括環境污染防治設施、交通、科技、運動、文教及觀光等，在設計、施工及營運品質都相當傑出；財部也安排交通部高公局、昇恒昌公司分享國道3號清水服務區及桃園機場第二航廈管制區內免稅店ROT案的辦理過程，盼借重其成功模式推動創新促參。

莊翠雲表示，自兆元投資國家發展方案啟動以來，藉由跨部會協調與資源整合，引導資金投入國家建設，截至今年10月底簽約金額已達2246億元，成果豐碩。

莊翠雲說明，為擴大吸引民間資金投入公共建設，財政部推動創新促參推進機制，輔導相關部會開拓潛在的重點案源，協助評估複合開發的可行性，也透過推動促參示範案例，例如以社宅、長照及文教設施為主軸，希望能將成熟經驗模組化並加以推廣，為促參案源注入更多可能。

莊翠雲表示，期盼金擘獎的榮耀能激勵更多企業投入促參，讓民間能量與政府資源攜手，打造兼具經濟效益與社會價值的公共建設。

民進黨立委鍾佳濱也說，台灣壽險業資金量能逾33兆元，其中多數都投資海外債券等金融商品，但若這筆資金能夠投入台灣公共建設，將成為國家建設的重要支柱，進而帶動的民間消費，也能為國民資產創造收益。

長照 財政部

延伸閱讀

【重磅快評】莊翠雲的試算表放不下卓榮泰吹大的牛皮

台股連跌外資大賣 莊翠雲：國安基金規模5千億足支應

莊翠雲：財劃法多釋地方4165億不合理 政院版會做合宜規劃

明年度統籌分配款規模比今年擴大 莊翠雲：錢、權會做合宜的下放

相關新聞

最低工資明年起調至2萬9500元 勞保分級逕調297萬人

最低工資明年元旦起調整為2萬9,500元，勞動部今天表示，已修正並公告「勞工保險投保薪資分級表」、「勞工職業災害保險投保...

百萬名勞工受影響 明年元旦起勞保投保薪資及勞退提繳工資上調

最低工資明年調至29,500元，勞動部28日指出，將同步修正勞保、災保、就保及勞退級距，並主動辦理投保薪資及提繳工資逕調...

「我有點緊張！」台美關稅即將開牌 盧秀燕親曝中部產業的憂心

聽聞台美關稅即將迎來最終的結果，基於台中市是工具機、機械等產業受衝擊最大的地區，台中市長盧秀燕難掩心情表示，「 是！我有...

核三廠備再運轉條件 最快重啟時間出爐！

備受關注的核能電廠延役議題有了初步答案。經濟部指出，26日已經正式核定台電的核電廠現況評估報告，拍板核一廠因多重因素，不...

【即時短評】賴政府重啟核能在即 民進黨非核家園神主牌可卸下了？

核三2號機組今年5月除役後，台灣正式走入非核家園。但隨經濟部核定台電的現況評估報告、確認核二與核三具再運轉可行性，並啟動...

台美關稅最終結果將開牌 江啟臣籲政府盡快公布結果

近日台美關稅最終結果即將開牌，台中市是工具機、機械等產業密集，受衝擊最大的地區，立法院副院長江啟臣上午表示，呼籲政府盡快...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。