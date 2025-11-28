「我有點緊張！」台美關稅即將開牌 盧秀燕親曝中部產業的憂心

聽聞台美 關稅 即將迎來最終的結果，基於台中市是 工具機 、機械等產業受衝擊最大的地區，台中市長 盧秀燕 難掩心情表示，「 是！我有點緊張。」

市長盧秀燕指出，因為台中市是所有工業聚集最多的地方。那我們有相關的半導體、晶圓，我們有傳統產業包括機械、包括工具機、包括光學等等，因此台美的關稅談判，關係到台灣中部地區的經濟跟產業，所以對於台美關稅即將揭牌的情形，「我其實很緊張。」

盧秀燕強調，「我們希望是好的結果、好的稅率，那才能減輕我們業者在外銷上的一個困難。」因為如果關稅太高的話，對出口不利，對於中部地區的影響跟打擊就會很大。