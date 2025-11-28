聽新聞
0:00 / 0:00
「我有點緊張！」台美關稅即將開牌 盧秀燕親曝中部產業的憂心
市長盧秀燕指出，因為台中市是所有工業聚集最多的地方。那我們有相關的半導體、晶圓，我們有傳統產業包括機械、包括工具機、包括光學等等，因此台美的關稅談判，關係到台灣中部地區的經濟跟產業，所以對於台美關稅即將揭牌的情形，「我其實很緊張。」
盧秀燕強調，「我們希望是好的結果、好的稅率，那才能減輕我們業者在外銷上的一個困難。」因為如果關稅太高的話，對出口不利，對於中部地區的影響跟打擊就會很大。
盧秀燕說，之前因為美國的稅率太高，所以謝謝中央政府這段時間的持續談判，因此非常希望揭牌的結果是更低的稅率，幫助業者讓他們的產品可以外銷，帶來台灣的經濟發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言