「我有點緊張！」台美關稅即將開牌 盧秀燕親曝中部產業的憂心

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
聽聞台美關稅即將迎來最終的結果，基於台中市是工具機、機械等產業受衝擊最大的地區，台中市長盧秀燕難掩心情表示，「 是！我有點緊張。」

市長盧秀燕指出，因為台中市是所有工業聚集最多的地方。那我們有相關的半導體、晶圓，我們有傳統產業包括機械、包括工具機、包括光學等等，因此台美的關稅談判，關係到台灣中部地區的經濟跟產業，所以對於台美關稅即將揭牌的情形，「我其實很緊張。」

盧秀燕強調，「我們希望是好的結果、好的稅率，那才能減輕我們業者在外銷上的一個困難。」因為如果關稅太高的話，對出口不利，對於中部地區的影響跟打擊就會很大。

盧秀燕說，之前因為美國的稅率太高，所以謝謝中央政府這段時間的持續談判，因此非常希望揭牌的結果是更低的稅率，幫助業者讓他們的產品可以外銷，帶來台灣的經濟發展。

盧秀燕 關稅 工具機

「我有點緊張！」台美關稅即將開牌 盧秀燕親曝中部產業的憂心

