台美關稅最終結果將開牌 江啟臣籲政府盡快公布結果

近日台美關稅最終結果即將開牌，台中市是工具機、機械等產業密集，受衝擊最大的地區，立法院副院長江啟臣上午表示，呼籲政府盡快公布談判結果，讓所有的業者知道，才能提前部署因應。

江啟臣指出，這半年來，一直都有跟工具機業主有很密切的接觸 ，大家都希望政府趕快把不確定性降低 ，也就是最終的談判結果，到底是什麼？應該要盡快讓所有的業者知道。

目前因為業者受害的程度不一 ，失去美國市場，有人因此拿到訂單 ，因為他的市場不是一美國為主，那當然也有受傷很嚴重 ，兩者通通都有 ，需要政府通盤去考量 。

可是第一個就是「不確定性」這件事，讓業者不知所措 ，然後不知道未來方向該怎麼做 ，接單不是、不接單也不是，」這個才是業者最困擾的問題 ，然後面臨成本一直不斷的加大。

其次，立法院通過特別預算給業者的補助，建議政府這一部分是不是能夠趕快加速，然後讓所有需要得到補助的業者，必須管道清楚，才能夠盡快拿到補助，否則業者將很難再撐下去。

江啟臣並說，事實上台灣和美國的談判部分，除了關稅以外，包括對於整個產業的布局，台美之間的合作方案是什麼 ？這一點恐怕也要給產業界做做溝通、講清楚 ，因為產業大小不同。

畢竟大企業到美國的相對問題不大 ，但是他們也同樣面臨一個問題，就是需要政府與政府之間，談出一個對台商最有利的條件 ，但這些都視雙邊政府溝通的過程還有速度 ，因此希望中央政府不但要加快速度 ，立法院當然也會全力協助地方政府。