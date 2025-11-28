快訊

香港宏福苑大火 港府證實已128人遇難

桃園大園1幼兒園失火！57名師生安全疏散 原來是抽水馬達釀禍

邱澤、許瑋甯今補辦婚宴！賓客名單曝光 這些大咖都來了

聽新聞
0:00 / 0:00

台美關稅最終結果將開牌 江啟臣籲政府盡快公布結果

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
圖為工具機廠示意圖。本報資料照片
圖為工具機廠示意圖。本報資料照片

近日台美關稅最終結果即將開牌，台中市是工具機、機械等產業密集，受衝擊最大的地區，立法院副院長江啟臣上午表示，呼籲政府盡快公布談判結果，讓所有的業者知道，才能提前部署因應。

江啟臣指出，這半年來，一直都有跟工具機業主有很密切的接觸 ，大家都希望政府趕快把不確定性降低 ，也就是最終的談判結果，到底是什麼？應該要盡快讓所有的業者知道。

目前因為業者受害的程度不一 ，失去美國市場，有人因此拿到訂單 ，因為他的市場不是一美國為主，那當然也有受傷很嚴重 ，兩者通通都有 ，需要政府通盤去考量 。

可是第一個就是「不確定性」這件事，讓業者不知所措 ，然後不知道未來方向該怎麼做 ，接單不是、不接單也不是，」這個才是業者最困擾的問題 ，然後面臨成本一直不斷的加大。

其次，立法院通過特別預算給業者的補助，建議政府這一部分是不是能夠趕快加速，然後讓所有需要得到補助的業者，必須管道清楚，才能夠盡快拿到補助，否則業者將很難再撐下去。

江啟臣並說，事實上台灣和美國的談判部分，除了關稅以外，包括對於整個產業的布局，台美之間的合作方案是什麼 ？這一點恐怕也要給產業界做做溝通、講清楚 ，因為產業大小不同。

畢竟大企業到美國的相對問題不大 ，但是他們也同樣面臨一個問題，就是需要政府與政府之間，談出一個對台商最有利的條件 ，但這些都視雙邊政府溝通的過程還有速度 ，因此希望中央政府不但要加快速度 ，立法院當然也會全力協助地方政府。

最重要的是，政府不能這段時間拖過去 ，結果我們製造業垮了，工具機產業垮了，這對台中來講，會是影響最大地區 。

台美關稅最終結果即將開牌，台中市是工具機、機械等產業重災區，立法院副院呼籲政府盡快公布最終的談判結果。記住黑中亮／攝影
台美關稅最終結果即將開牌，台中市是工具機、機械等產業重災區，立法院副院呼籲政府盡快公布最終的談判結果。記住黑中亮／攝影

美國 工具機 江啟臣 關稅

延伸閱讀

影／江啟臣或楊瓊瓔誰選下屆台中市長？ 鄭麗文這樣說

獨／白營布局台中議員 中市前新聞局長吳皇昇：已加入民眾黨義不容辭

立院訪美團赴德州關心台商 江啟臣：會做在美台商最堅實後盾

台中東豐快2029年完工 江啟臣爭取「4環1線」路網最後拼圖

相關新聞

「我有點緊張！」台美關稅即將開牌 盧秀燕親曝中部產業的憂心

聽聞台美關稅即將迎來最終的結果，基於台中市是工具機、機械等產業受衝擊最大的地區，台中市長盧秀燕難掩心情表示，「 是！我有...

核三廠重啟時間出爐！最快2027年下旬

備受關注的核能電廠延役議題有了初步答案。經濟部指出，26日已經正式核定台電的核電廠現況評估報告，拍板核一廠因多重因素，不...

【即時短評】賴政府重啟核能在即 民進黨非核家園神主牌可卸下了？

核三2號機組今年5月除役後，台灣正式走入非核家園。但隨經濟部核定台電的現況評估報告、確認核二與核三具再運轉可行性，並啟動...

台美關稅最終結果將開牌 江啟臣籲政府盡快公布結果

近日台美關稅最終結果即將開牌，台中市是工具機、機械等產業密集，受衝擊最大的地區，立法院副院長江啟臣上午表示，呼籲政府盡快...

高資產客戶新戰場：從米其林到果嶺 銀行比誰「懂生活」

隨著政府力推「亞洲資產管理中心」，財富管理市場的競爭方式已經悄悄改變。愈來愈多企業二代、海外背景的家族新世代，甚至是吃到AI紅利的「科技新貴」進入財管市場，他們關注的不只是報酬，而是合作夥伴能否理解他們的生活方式。 大型銀行財管主管指出：「上一代看績效，下一代看生活。銀行能不能進入客戶的生活情境，比推什麼商品還重要。」因此多家銀行開始用「生活場景」取代傳統產品導向，不但展示專業，也重新建構情感連結。

經部：核二、三廠具再運轉可行性 同步啟動自主安全檢查及再運轉計畫

經濟部表示，已於昨（27）日正式核定台電核電廠現況評估報告，其中台電核一廠則因重要設備多已拆除需重建等多重因素，經評估不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。