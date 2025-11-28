【即時短評】賴政府重啟核能在即 民進黨非核家園神主牌可卸下了？

核三2號機組今年5月除役後，台灣正式走入非核家園。但隨經濟部核定台電的現況評估報告、確認核二與核三具再運轉可行性，並啟動後續自主安檢與審查程序，核電議題非但沒畫下句點，反而被重新推回政策核心。賴政府行政程序往前走，政治語言卻停在原點，強調「沒有設定核三重啟時程」的說法，也受到前所未有的檢驗。

從行政程序面來看，核三廠自主安全檢查最快需1.5年、核二因乾貯設施延宕，安檢期程比核三長；而再運轉計畫預計明年送交核安會。這些屬於具體、序列化的官方程序，等同形成一套「事實上的進度表」。

然而政治層面，賴政府多次強調「沒有設定重啟時程」。這種「行政在前進、政治保持模糊」的狀態形成落差，也將受外界質疑，政府的真正態度究竟為何？是審慎避免躁進，還是避免面對能源選項轉變所引發的政治反彈？

此次爭議的核心並非只在「是否重啟核電」，而是民進黨過去長期以「非核家園」作為明確價值主張，如今在實務操作上出現鬆動。賴清德總統在823核三重啟公投後，曾提「未來若技術更安全、不排除先進核能」，顯示政策已從絕對的否定轉為「條件式評估」；而經濟部核定評估報告，也使這個轉向更具體、並進入制度流程。

能源需求提升、綠電成本與供電壓力增加，使政府在政策上必須重新盤點選項；但政治語言若維持「沒有時程」，難免引發「行政事實與政治表述不一致」的觀感。未來，隨著安檢與審查持續推進，這樣的縫隙只會越來越難迴避。

核能是否重啟，最終仍需回到安全標準、核廢處理與社會共識；但賴政府必須面對的是：當行政程序已經明確啟動，「沒有時程」這句話能否持續說服社會。非核家園不一定被推翻，但確實正在被重新詮釋。