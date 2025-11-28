快訊

整理包／香港宏福苑惡火衝擊亞洲 演藝圈愛心捐款一次看

核三廠重啟時間出爐！經濟部：最快2027年下旬

台灣寶可夢中心開賣16款新品！《寶可夢傳說 Z-A》周邊1秒變主角 1物鐵粉傻眼

聽新聞
0:00 / 0:00

【即時短評】賴政府重啟核能在即 民進黨非核家園神主牌可卸下了？

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
賴清德總統在823核三重啟公投後，曾提「未來若技術更安全、不排除先進核能」。圖／聯合報系資料照
賴清德總統在823核三重啟公投後，曾提「未來若技術更安全、不排除先進核能」。圖／聯合報系資料照

核三2號機組今年5月除役後，台灣正式走入非核家園。但隨經濟部核定台電的現況評估報告、確認核二與核三具再運轉可行性，並啟動後續自主安檢與審查程序，核電議題非但沒畫下句點，反而被重新推回政策核心。賴政府行政程序往前走，政治語言卻停在原點，強調「沒有設定核三重啟時程」的說法，也受到前所未有的檢驗。

從行政程序面來看，核三廠自主安全檢查最快需1.5年、核二因乾貯設施延宕，安檢期程比核三長；而再運轉計畫預計明年送交核安會。這些屬於具體、序列化的官方程序，等同形成一套「事實上的進度表」。

然而政治層面，賴政府多次強調「沒有設定重啟時程」。這種「行政在前進、政治保持模糊」的狀態形成落差，也將受外界質疑，政府的真正態度究竟為何？是審慎避免躁進，還是避免面對能源選項轉變所引發的政治反彈？

此次爭議的核心並非只在「是否重啟核電」，而是民進黨過去長期以「非核家園」作為明確價值主張，如今在實務操作上出現鬆動。賴清德總統在823核三重啟公投後，曾提「未來若技術更安全、不排除先進核能」，顯示政策已從絕對的否定轉為「條件式評估」；而經濟部核定評估報告，也使這個轉向更具體、並進入制度流程。

能源需求提升、綠電成本與供電壓力增加，使政府在政策上必須重新盤點選項；但政治語言若維持「沒有時程」，難免引發「行政事實與政治表述不一致」的觀感。未來，隨著安檢與審查持續推進，這樣的縫隙只會越來越難迴避。

核能是否重啟，最終仍需回到安全標準、核廢處理與社會共識；但賴政府必須面對的是：當行政程序已經明確啟動，「沒有時程」這句話能否持續說服社會。非核家園不一定被推翻，但確實正在被重新詮釋。

核三廠 賴政府 非核家園

延伸閱讀

經部：核二、三廠具再運轉可行性 同步啟動自主安全檢查及再運轉計畫

藍委擬邀賴總統國情報告 白黨團：民進黨不擋就會考慮邀

獨／台電明年送核二、三再運轉計畫 核三安檢最快1.5年完成

彰化縣長民進黨內初選揭曉後謝衣鳯作決定？藍營雙龍有共識

相關新聞

新壽與北市府上午完成T17及T18土地點交 未來輝達總部現場曝光

新光人壽今日上午將北士科T17及T18土地，與台北市政府點交完成。北市地政局長王瑞雲指出，與新壽解約程序第一階段為地上權...

獨／台電明年送核二、三再運轉計畫 核三安檢最快1.5年完成

核三廠二號機5月17日除役，台灣進入非核家園，雖然823「重啟核三」公投未達門檻，賴清德總統當時表示「並不會排除先進核能...

房市持續降溫 住宅價格指數連續2季下跌

內政部28日發布114年第2季全國住宅價格指數為148.65，較上季微跌0.26%。內政部表示，本季受央行持續實施選擇性...

高資產客戶新戰場：從米其林到果嶺 銀行比誰「懂生活」

隨著政府力推「亞洲資產管理中心」，財富管理市場的競爭方式已經悄悄改變。愈來愈多企業二代、海外背景的家族新世代，甚至是吃到AI紅利的「科技新貴」進入財管市場，他們關注的不只是報酬，而是合作夥伴能否理解他們的生活方式。 大型銀行財管主管指出：「上一代看績效，下一代看生活。銀行能不能進入客戶的生活情境，比推什麼商品還重要。」因此多家銀行開始用「生活場景」取代傳統產品導向，不但展示專業，也重新建構情感連結。

【即時短評】賴政府重啟核能在即 民進黨非核家園神主牌可卸下了？

核三2號機組今年5月除役後，台灣正式走入非核家園。但隨經濟部核定台電的現況評估報告、確認核二與核三具再運轉可行性，並啟動...

核三廠重啟時間出爐！最快2027年下旬

備受關注的核能電廠延役議題有了初步答案。經濟部指出，26日已經正式核定台電的核電廠現況評估報告，拍板核一廠因多重因素，不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。