核三廠重啟時間出爐！最快2027年下旬

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
圖為核三廠。圖／聯合報系資料照片
備受關注的核能電廠延役議題有了初步答案。經濟部指出，26日已經正式核定台電的核電廠現況評估報告，拍板核一廠因多重因素，不具備再運轉可行性；但核二、核三廠則評估具備再運轉條件，將同步啟動自主安全檢查，並研提再運轉計畫。評估時程順利的話，最快2027年下半年，就有機會重啟核三。

經濟部指出，依台電規劃，核二、三廠的再運轉計畫預計將在2026年3月提送核安會審查。不過，兩廠的自主安全檢查期程存在差異。核三廠尚須經過同儕審查並獲得原廠協助，預計需約1.5至2年才能完成；核二廠則因反應爐內尚有使用過的核燃料，須待室外乾貯設施啟用才能移出，爐心清空後才可進行相關安檢，因此期程將比核三廠更長。

經濟部說明，台電依照新修訂的《核管法》及其辦法，針對核一、二、三廠從七大面向進行盤點與分析，範圍涵蓋機組設備、人力配置、燃料乾貯、地質耐震、安檢整備現況、同型機組延役狀況及供電效益。

評估結果顯示，核一廠兩部機組分別已停機逾11年、8年，設備老化嚴重，且重要發電設備多已拆除需重建，加上其機組與日本福島核災事故同型，日本同型機組也都已進入除役，因此確認核一廠不具再運轉可行性。

反觀核三廠，因機組設備尚未拆除，皆以營運期間標準定期大修及維護，且反應爐已清空，燃料池尚有空間，初判具備再運轉條件，但部分具有原廠專利，需尋求原廠協助。核二廠雖發電系統停機逾兩年，需執行長大修並復原管制計畫，但其安全及支援系統仍比照營運期間定期維護，初判亦具再運轉條件。

經濟部國營事業管理司副司長劉起孝表示，由於預估核三廠最快能在2027年下半年完成自主安全檢查，若送核安會的再運轉計畫也順利通過，最快在2027年下半年，核三廠就可重啟。

經濟部強調，核電廠重啟程序必須符合「兩個必須」及「三個原則」，會要求台電以最嚴謹的態度進行自主安全檢查與評估，確保核安符合國際標準，後續除須國外專業機構進行技術同儕審查外，仍須進一步凝聚社會共識，才能依核安會審查結果辦理。

核電廠 核三廠 經濟部

