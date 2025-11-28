Fed 12月降息、人事變動帶動利多 比特幣重返9萬美元

比特幣站上9萬美元大關，市場普遍將此波上漲主因歸結於「12月降息預期再度升溫」。HOYA BIT加密貨幣交易所分析，根據CME FedWatch，聯準會12月降息機率已攀升至8成，近期多位 Fed官員接連釋出鴿派訊號，加上 9 月 PPI、零售銷售數據不如預期，以及初領失業金人數上升，都進一步推動市場對降息的信心。

市場也關注 Fed 主席可能於聖誕節前夕換人。外界傳出川普意在任命更能配合政策步調的新主席，目前以 Kevin Hassett 呼聲最高，他上任後主張立即降息，且對加密貨幣態度友善，使比特幣再添政策利多。

儘管比特幣昨夜強勢突破 9 萬美元，但恐慌指數仍停留在「極度恐慌」區間。HOYA BIT分析指出，這波反彈屬初步築底跡象，情緒指標僅能當作輔助工具，投資人仍需回到基本面判斷。

後續市場焦點將落在因美國政府停擺而延後公布的關鍵數據，包括9月個人消費支出（PCE）與個人收入報告，預料將為降息時程與比特幣後勢走向提供更明確的指引。