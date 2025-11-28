快訊

整理包／香港宏福苑惡火衝擊亞洲 演藝圈愛心捐款一次看

核三廠重啟時間出爐！經濟部：最快2027年下旬

台灣寶可夢中心開賣16款新品！《寶可夢傳說 Z-A》周邊1秒變主角 1物鐵粉傻眼

聽新聞
0:00 / 0:00

經濟部公告明年綠能收購價 新增太陽光電汰舊換新機制

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

國內綠電發展誘因不中斷！經濟部拍板2026年度再生能源電能躉購費率（FIT）草案方向，其中最受關注的太陽光電，決議費率維持現行水準，並針對運轉十年以上案場新增「汰舊換新機制」，鼓勵業者升級高效率模組，極大化發電效益。

為維持太陽光電產業的推動量能，經濟部考量未來設置可能面臨的法規與環境韌性要求提升，衍生案場開發不確定性，決議明年度費率全年維持今年度第二期水準。同時，為有效利用空間，擴增裝置容量，規劃「太陽光電汰舊換新機制」鼓勵老舊案場更新設備。

經濟部指出，太陽光電模組隨技術發展，發電效率已較2010年提升逾50%以上，經評估運轉十年以上的案場最具汰舊換新效益。新機制將鼓勵案場全數汰舊換新採用高效率模組，具體鼓勵方式包含：效能提升後新增的容量可適用新費率，而原有容量則仍依原契約費率計價，並將簡化申請程序，納入法規供設置者依循提出申請。

在其他綠能部分，經濟部表示，為提升離島電力自主性，考量離島地理與氣候環境相對嚴峻，將其躉購費率的加成比例統一調整為15%。地熱方面則有重大變革，除增訂「次世代」躉購費率分類，每度高達8.5522元，適用於需經審查認定鑽井深度超過3,000公尺、且使用次世代技術者外，也因鑽井成本大幅下降及開發模式轉變，取消了原有的階梯式費率機制。

風力發電部分，不及30瓩的陸域風電躉購費率為每度7.4110元；30瓩以上則為每度2.1299元。生質能發電中，沼氣（有厭氧消化設備）費率為每度7.0192元，固態生質燃料及國內農業剩餘資源則為每度5.1580元。

至於小水力發電，1瓩以上不及100瓩費率為每度4.9548元；100瓩以上不及500瓩為每度4.8936元，500瓩以上不及20,000瓩每度4.2285元。一般及一般事業廢棄物發電為每度3.7263元，海洋能發電則訂為每度7.3200元。

經濟部補充，離岸風電部分已明確規範採競比費率作為躉購費率，因此明年度無須重複公告；浮動式離岸風電則將持續蒐集國際成本資訊，滾動式檢討。這份2026年度費率草案已歷經三場次審定會、九場次分組會議縝密討論，後續將循例在12月中旬辦理「115年度再生能源電能躉購費率及其計算公式草案聽證會」，加速完成審定程序與費率公告，以利業者進行投資規劃。

太陽光電 經濟部

延伸閱讀

獨／台電明年送核二、三再運轉計畫 核三安檢最快1.5年完成

盼了15年蘇澳溪分洪工程 吳宗憲緊盯經濟部：明年6月決標 118年完工

營養午餐專法已討論5年 立委批行政院至今未送草案

來不了？傳大陸最強連鎖瑞幸咖啡12月在台開店 經濟部要查

相關新聞

新壽與北市府上午完成T17及T18土地點交 未來輝達總部現場曝光

新光人壽今日上午將北士科T17及T18土地，與台北市政府點交完成。北市地政局長王瑞雲指出，與新壽解約程序第一階段為地上權...

獨／台電明年送核二、三再運轉計畫 核三安檢最快1.5年完成

核三廠二號機5月17日除役，台灣進入非核家園，雖然823「重啟核三」公投未達門檻，賴清德總統當時表示「並不會排除先進核能...

房市持續降溫 住宅價格指數連續2季下跌

內政部28日發布114年第2季全國住宅價格指數為148.65，較上季微跌0.26%。內政部表示，本季受央行持續實施選擇性...

高資產客戶新戰場：從米其林到果嶺 銀行比誰「懂生活」

隨著政府力推「亞洲資產管理中心」，財富管理市場的競爭方式已經悄悄改變。愈來愈多企業二代、海外背景的家族新世代，甚至是吃到AI紅利的「科技新貴」進入財管市場，他們關注的不只是報酬，而是合作夥伴能否理解他們的生活方式。 大型銀行財管主管指出：「上一代看績效，下一代看生活。銀行能不能進入客戶的生活情境，比推什麼商品還重要。」因此多家銀行開始用「生活場景」取代傳統產品導向，不但展示專業，也重新建構情感連結。

【即時短評】賴政府重啟核能在即 民進黨非核家園神主牌可卸下了？

核三2號機組今年5月除役後，台灣正式走入非核家園。但隨經濟部核定台電的現況評估報告、確認核二與核三具再運轉可行性，並啟動...

核三廠重啟時間出爐！最快2027年下旬

備受關注的核能電廠延役議題有了初步答案。經濟部指出，26日已經正式核定台電的核電廠現況評估報告，拍板核一廠因多重因素，不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。