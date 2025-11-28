經濟部公告明年綠能收購價 新增太陽光電汰舊換新機制

國內綠電發展誘因不中斷！經濟部拍板2026年度再生能源電能躉購費率（FIT）草案方向，其中最受關注的太陽光電，決議費率維持現行水準，並針對運轉十年以上案場新增「汰舊換新機制」，鼓勵業者升級高效率模組，極大化發電效益。

為維持太陽光電產業的推動量能，經濟部考量未來設置可能面臨的法規與環境韌性要求提升，衍生案場開發不確定性，決議明年度費率全年維持今年度第二期水準。同時，為有效利用空間，擴增裝置容量，規劃「太陽光電汰舊換新機制」鼓勵老舊案場更新設備。

經濟部指出，太陽光電模組隨技術發展，發電效率已較2010年提升逾50%以上，經評估運轉十年以上的案場最具汰舊換新效益。新機制將鼓勵案場全數汰舊換新採用高效率模組，具體鼓勵方式包含：效能提升後新增的容量可適用新費率，而原有容量則仍依原契約費率計價，並將簡化申請程序，納入法規供設置者依循提出申請。

在其他綠能部分，經濟部表示，為提升離島電力自主性，考量離島地理與氣候環境相對嚴峻，將其躉購費率的加成比例統一調整為15%。地熱方面則有重大變革，除增訂「次世代」躉購費率分類，每度高達8.5522元，適用於需經審查認定鑽井深度超過3,000公尺、且使用次世代技術者外，也因鑽井成本大幅下降及開發模式轉變，取消了原有的階梯式費率機制。

風力發電部分，不及30瓩的陸域風電躉購費率為每度7.4110元；30瓩以上則為每度2.1299元。生質能發電中，沼氣（有厭氧消化設備）費率為每度7.0192元，固態生質燃料及國內農業剩餘資源則為每度5.1580元。

至於小水力發電，1瓩以上不及100瓩費率為每度4.9548元；100瓩以上不及500瓩為每度4.8936元，500瓩以上不及20,000瓩每度4.2285元。一般及一般事業廢棄物發電為每度3.7263元，海洋能發電則訂為每度7.3200元。

經濟部補充，離岸風電部分已明確規範採競比費率作為躉購費率，因此明年度無須重複公告；浮動式離岸風電則將持續蒐集國際成本資訊，滾動式檢討。這份2026年度費率草案已歷經三場次審定會、九場次分組會議縝密討論，後續將循例在12月中旬辦理「115年度再生能源電能躉購費率及其計算公式草案聽證會」，加速完成審定程序與費率公告，以利業者進行投資規劃。