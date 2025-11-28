新壽與北市府上午完成T17及T18土地點交 未來輝達總部現場曝光

新光人壽今日上午將北士科T17及T18土地，與台北市政府點交完成。北市地政局長王瑞雲指出，與新壽解約程序第一階段為地上權塗銷，完成後市府已退還90%款項；今日進行第二階段現場點交，退還剩餘10%款項，雙方合約關係至此正式結束。

北市地政局上午10時在T17、T18與新壽人員在現場點交，因地上物要全部清除，新壽提前在上周先拆除四周圍籬的新壽帆布廣告，今天點交作業時，現場的工務所建物，也已經清理完畢，因現場狀況符合標準，市府退還剩餘的10%款項，雙方正式分手。

王瑞雲表示，市府下一階段重心，將轉向與輝達的簽約，市府跨局處現正分工進行。其中產業發展局負責審查輝達的投資計畫書，這是未來的重頭戲，輝達先前表示投資計畫書需約2個月時間準備。 另外，北市都市發展局正做都市計畫變更。