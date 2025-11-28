房市持續降溫 住宅價格指數連續2季下跌
內政部28日發布114年第2季全國住宅價格指數為148.65，較上季微跌0.26%。內政部表示，本季受央行持續實施選擇性信用管制及美國關稅政策等因素影響，導致市場不確定性上升，購屋者心態趨於觀望保守，交易動能偏弱。反映在交易量方面，本季全國建物買賣登記量6萬7,050戶，較去年同季9萬5,765戶大幅減少3成，全國住宅價格指數則自去年第4季高點150.98以來，已連續2季出現下跌，整體房市延續降溫趨勢。
內政部指出，本季6都住宅價格指數季變動率走勢分歧，其中，台中市及台南市分別較上季下跌1.09%、0.93%；台北市、新北市大致持平(+0.04%、-0.03%)，桃園市及高雄市則微幅上漲0.11%、0.29%，但均未突破去年第4季高點。
內政部說明，自去年第4季至本季，全國建物買賣移轉登記戶數年增率連續3季呈現負值，另初步統計，114年第3季建物買賣登記量為6萬4,825戶，較去年同季亦下降31.29%，短期內房市仍將維持觀望與盤整格局。
