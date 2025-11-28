獨家／北士科 T17、T18完成點交 新壽魏寶生：開創台灣科技新局

新光人壽（5831）今日上午將北士科T17及T18土地，與台北市政府進行點交，新壽董事長魏生表示，這次與北市府順利完成點交，將為台灣科技業開創新局，實現保戶、股東與社會的多贏願景。

魏寶生表示，為爭取輝達（NVIDIA）進駐北士科T17、T18土地設立海外企業總部，新光人壽自2024年6月起即與輝達洽談租賃事宜，嗣後更以國家公益為優先，主動化解僵局在與北市府協商達成共識後，立即於11月21日下午召開臨時董事會，授權董事長與北市府辦理T17、T18地上權合意解約事宜並放棄該公司原定投資開發計畫，以成就台灣更輝煌的科技產業遠景。

魏寶生説，新光人壽隨即以最快的速度，於11月24日上午與北市府簽訂合意解約協議書及塗銷地上權，並積極進行基地清理作業，於11月28日上午點交予北市府，以有效率的實際行動支持此一重大產業建設。

他強調，新光人壽始終秉持企業社會責任，重視政府與民間公私協力的合作夥伴關係，並致力成為政府與產業發展的堅實後盾。他説，這次與北市府順利完成點交，將為台灣科技業開創新局，實現保戶、股東與社會的多贏願景。