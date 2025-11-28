快訊

獨家／北士科 T17、T18完成點交 新壽魏寶生：開創台灣科技新局

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光人壽今日上午將北士科T17及T18土地，與台北市政府進行點交。 圖/本報資料照片
新光人壽今日上午將北士科T17及T18土地，與台北市政府進行點交。 圖/本報資料照片

新光人壽（5831）今日上午將北士科T17及T18土地，與台北市政府進行點交，新壽董事長魏生表示，這次與北市府順利完成點交，將為台灣科技業開創新局，實現保戶、股東與社會的多贏願景。

魏寶生表示，為爭取輝達（NVIDIA）進駐北士科T17、T18土地設立海外企業總部，新光人壽自2024年6月起即與輝達洽談租賃事宜，嗣後更以國家公益為優先，主動化解僵局在與北市府協商達成共識後，立即於11月21日下午召開臨時董事會，授權董事長與北市府辦理T17、T18地上權合意解約事宜並放棄該公司原定投資開發計畫，以成就台灣更輝煌的科技產業遠景。

魏寶生説，新光人壽隨即以最快的速度，於11月24日上午與北市府簽訂合意解約協議書及塗銷地上權，並積極進行基地清理作業，於11月28日上午點交予北市府，以有效率的實際行動支持此一重大產業建設。

他強調，新光人壽始終秉持企業社會責任，重視政府與民間公私協力的合作夥伴關係，並致力成為政府與產業發展的堅實後盾。他説，這次與北市府順利完成點交，將為台灣科技業開創新局，實現保戶、股東與社會的多贏願景。

董事長 新光人壽 北士科

相關新聞

日商加速撤離中國 謝金河揭台灣出口數據變化：全球「脫中入美」格局成形

全球「脫中入美」格局成形。 台灣的金寶電子結束了從1996年成立的東莞廠，3000多名員工失去工作。其實東莞的製造業萎縮已持續很長的時間，昔日繁華景象早已不復見。最近中日交惡，更加速日商從中國撤離，今年前10個月日本對中國的外國直接投資（FDI）銳減83%，情況會更加惡化。

房市持續降溫 住宅價格指數連續2季下跌

內政部28日發布114年第2季全國住宅價格指數為148.65，較上季微跌0.26%。內政部表示，本季受央行持續實施選擇性...

獨家／北士科 T17、T18完成點交 新壽魏寶生：開創台灣科技新局

新光人壽（5831）今日上午將北士科T17及T18土地，與台北市政府進行點交，新壽董事長魏生表示，這次與北市府順利完成點...

廣角鏡／探望張忠謀 黃仁勳悄來台

輝達執行長黃仁勳趁感恩節假期期間，搭乘專機來台探望台積電創辦人張忠謀。昨日下午黃仁勳悄然現身台北四平街挑選蜜餞並與民眾互...

10月景氣燈號續亮黃紅燈 國發會：最壞情況已過

國發會發布十月景氣燈號，持續亮出代表「轉向」的黃紅燈，綜合判斷分數卅五分，顯示國內景氣穩步成長。隨著台美關稅談判結果即將...

上月景氣燈號再亮黃紅燈

國發會昨（27）日公布10月景氣對策信號，連二月亮出「黃紅燈」，反映景氣維持在「趨熱」，綜合判斷分數為35分，較上月增加...

