旅宿開放移工 潘思亮：解決觀光困境

聯合報／ 記者林海／台北報導

政府預計在二○二六年第一季開放中階移工進入旅宿業，晶華董事長潘思亮表示，目前業內普遍缺工約二至三成，開放上限百分之十，至少能解決一半的缺工問題，而解決缺工問題，就是解決國內觀光問題的起點。

潘思亮表示，晶華會響應開放移工政策，此次特別的是，政府讓業者直接在國外聘任外籍員工，也能避免外籍員工必須貸款、借錢支付高額仲介費與旅費的情況，有助提升台灣的國際形象，政府這次的政策十分周到，為未來立下很好的榜樣。

對於明年的入境觀光市場，潘思亮則表示，應該要「質量並重」，人數不是唯一指標，缺工問題政府已有所協助，但提升旅遊品質更重要。他指出，國旅現在面臨的困境，很多也是從缺工造成的，現有同仁工時過長，離職率越高、缺工越嚴重，形成惡性循環，如果人力充足，大家的工作狀況能更平衡，離職率下降，服務品質自然就會提升。

潘思亮認為，大家抱怨國旅品質不一，也跟人員流動過高有關，一個職位每三個月換一個新人，品質當然很難穩定。

晶華近期營收屢創新高，對於未來展望，潘思亮表示，明年一定會更好，因為今年受到缺工影響，其實不敢接太多生意，能做的有限，如果缺工能改善，營收一定會更好，且明年政府也要推國旅補助方案，對產業當然會有幫助，但業者還是需要努力，把國旅體驗、服務品質提升，才能讓台灣人願意留在國內消費。

