聽新聞
0:00 / 0:00

廣角鏡／探望張忠謀 黃仁勳悄來台

聯合報／ 記者簡永祥
圖／讀者Sophia提供
圖／讀者Sophia提供

輝達執行長黃仁勳感恩節假期期間，搭乘專機來台探望台積電創辦人張忠謀。昨日下午黃仁勳悄然現身台北四平街挑選蜜餞並與民眾互動，畫面曝光後，立刻在網路引發熱議。

黃仁勳本月八日首次參加台積電運動會，外界原本期待黃仁勳會與張忠謀同框，卻因張忠謀身體不適，不能參加運動會而留遺憾。當時，黃仁勳表達，會盡快找時間來台探望張忠謀，果然不到廿天，他就搭專機再度來台，寫下今年第五度來台的新紀錄。

輝達 黃仁勳 感恩節 台積電 張忠謀

延伸閱讀

TPU崛起 重塑AI產業版圖

Z世代不躺平！他把黃仁勳那套搬進工廠 員工搶當小CEO

美禁令限制…Nvidia對中估下兩季銷量零 黃仁勳：很遺憾

財報亮眼卻兩面不討好 黃仁勳內部會議談話曝光「替輝達抱屈」

相關新聞

10月景氣燈號續亮黃紅燈 國發會：最壞情況已過

國發會發布十月景氣燈號，持續亮出代表「轉向」的黃紅燈，綜合判斷分數卅五分，顯示國內景氣穩步成長。隨著台美關稅談判結果即將...

輝達落腳後北士科發展動向 蔣萬安曝戰略評估兩方向

輝達總部確定落腳北士科T17、T18基地，北市議員張斯綱今在市政總質詢關注園區未來發展，市長蔣萬安回應，因應輝達進駐北士...

合庫金首席經濟學家：AI不會泡沫，但明年為「刪選年」

對於明年總體經濟表現，針對國際經濟方面，合庫金控首席經濟學家徐千婷指出，有四大利多、也面臨四大挑戰，其中，供應鏈重組的不...

旅宿開放移工 潘思亮：解決觀光困境

政府預計在二○二六年第一季開放中階移工進入旅宿業，晶華董事長潘思亮表示，目前業內普遍缺工約二至三成，開放上限百分之十，至...

廣角鏡／探望張忠謀 黃仁勳悄來台

輝達執行長黃仁勳趁感恩節假期期間，搭乘專機來台探望台積電創辦人張忠謀。昨日下午黃仁勳悄然現身台北四平街挑選蜜餞並與民眾互...

避免再蓋小基地「紙片屋」 危老條例修正4方向納老宅延壽與減稅優惠

都市危險及老舊建築物加速重建條例2027年5月31日屆期，內政部今提修法四方向，包括納入老宅延壽機制、精進重建適用範圍、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。