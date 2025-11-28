廣角鏡／探望張忠謀 黃仁勳悄來台

輝達執行長黃仁勳趁感恩節假期期間，搭乘專機來台探望台積電創辦人張忠謀。昨日下午黃仁勳悄然現身台北四平街挑選蜜餞並與民眾互動，畫面曝光後，立刻在網路引發熱議。

黃仁勳本月八日首次參加台積電運動會，外界原本期待黃仁勳會與張忠謀同框，卻因張忠謀身體不適，不能參加運動會而留遺憾。當時，黃仁勳表達，會盡快找時間來台探望張忠謀，果然不到廿天，他就搭專機再度來台，寫下今年第五度來台的新紀錄。