10月景氣燈號續亮黃紅燈 國發會：最壞情況已過

聯合報／ 記者林海陳素玲／台北報導
國發會發布10月景氣燈號亮出黃紅燈。圖／聯合報系資料照片
國發會發布10月景氣燈號亮出黃紅燈。圖／聯合報系資料照片

國發會發布十月景氣燈號，持續亮出代表「轉向」的黃紅燈，綜合判斷分數卅五分，顯示國內景氣穩步成長。隨著台美關稅談判結果即將出爐，對於台灣景氣是否帶來影響，國發會經濟處長陳美菊表示，影響程度還是要看最後的結果，但最壞情況已經過了，大家已經了解美國的談判方式，產業在慢慢調整布局，政府也有因應措施。

陳美菊表示，十月綜合判斷分數卅五分，較上月上修值卅四分增加一分，九項構成項目中，股價指數轉呈紅燈；其餘八項燈號維持不變。而綜合判斷分數已經連續四個月上升，對於未來是否會亮出紅燈，陳美菊認為，仍要看基本面，而人工智慧（ＡＩ）等剛性需求仍在，因此是有機會的。

但陳美菊也說，國內的零售與餐飲年增率已經從負成長轉為正成長，顯示國內內需已經逐漸升溫，在普發現金、汽機車汰舊換新的稅賦減免等因素加持下，民間消費逐步回溫。

展望未來，陳美菊表示，隨全球ＡＩ算力需求持續成長，帶動ＡＩ資料中心與相關設備加速建置，加上科技新品推陳出新，歐美年終採購旺季來臨，將挹注出口動能；投資方面，ＡＩ商機驅動半導體及相關供應鏈調升資本支出，國際大廠也加碼投資台灣，加以政府推動ＡＩ新十大建設，以及公共建設執行量創歷年同期新高，投資動能可望延續。

中央大學台灣經濟發展研究中心也於昨日發布十一月消費者信心指數（ＣＣＩ）總指數六十四點六五點，較上月上升○點六九點，六大指標之中，有五大指數皆上升，同創半年來最高指數，但投資股票時機信心是五個月低點。ＣＣＩ指數的走勢，與國發會十月景氣對策信號連四升的趨勢一致。

中央大學台經研究中心執行長吳大任表示，受出口表現亮眼激勵，五項與經濟景氣相關指標都是半年來最高，房市信心也出現今年三月以來首次回升。但他也提醒，未來仍有對等關稅、半導體關稅及ＡＩ泡沬化等三大不確定因素影響經濟走勢。

