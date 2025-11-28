明年經濟 一字預測／陳冲選「穩」 周俊吉挑「信」
經濟日報主辦「2026經濟關鍵字大預測活動」，新世代金融基金會董事長陳冲選「穩」，信義房屋創辦人周俊吉選「信」。
陳冲表示，選「穩」原因是，全球地緣經濟因著川普2018年關稅戰、俄烏戰爭及以哈衝突，導致中西對抗、中東變局及川普回歸，日益破碎化，全球經貿更形動盪混亂，地緣經濟需要面對此衍生的新課綱，期待能穩定明年的經濟發展。加上今年各主要國家或經濟體先後完成穩定幣之立法，明年可預見大量受監管的穩定幣問世，引導金融新風貌。
周俊吉說，選「信」是因地緣政治與經濟制度進入解構再重塑時期，唯有重建跨世代、跨企業、跨國界的互信機制，才能加速建立全球新秩序。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言