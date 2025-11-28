明年經濟 一字預測／陳冲選「穩」 周俊吉挑「信」

經濟日報／ 記者陳宛茜／台北報導

經濟日報主辦「2026經濟關鍵字大預測活動」，新世代金融基金會董事長陳冲選「穩」，信義房屋創辦人周俊吉選「信」。

陳冲表示，選「穩」原因是，全球地緣經濟因著川普2018年關稅戰、俄烏戰爭及以哈衝突，導致中西對抗、中東變局及川普回歸，日益破碎化，全球經貿更形動盪混亂，地緣經濟需要面對此衍生的新課綱，期待能穩定明年的經濟發展。加上今年各主要國家或經濟體先後完成穩定幣之立法，明年可預見大量受監管的穩定幣問世，引導金融新風貌。

周俊吉說，選「信」是因地緣政治與經濟制度進入解構再重塑時期，唯有重建跨世代、跨企業、跨國界的互信機制，才能加速建立全球新秩序。

陳冲 川普 地緣政治

