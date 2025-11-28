上月景氣燈號再亮黃紅燈

國發會昨（27）日公布10月景氣對策信號，連二月亮出「黃紅燈」，反映景氣維持在「趨熱」，綜合判斷分數為35分，較上月增加1分，也已連四月成長，主要動能來自台股創高。

國發會表示，綜觀來看，對等關稅最壞情況已過，評估未來景氣仍將延續成長態勢，期望有機會在年底前，亮出今年第一顆代表景氣熱絡的紅燈。

在景氣對策信號九項構成項目中，10月僅有「股價指數」燈號由黃紅燈轉呈代表熱絡的紅燈，挹注1分。其餘八項燈號維持不變，例如「工業生產指數」、「海關出口值」、「機械及電機設備進口值」、「製造業銷售量指數」仍續呈紅燈；「批發、零售及餐飲業營業額」續呈黃紅燈；「工業及服務業加班工時」續呈綠燈；「貨幣總計數M1B」續呈黃藍燈；「製造業營業氣候測驗點」維持藍燈。

國發會經濟發展處長陳美菊指出，10月分數增加主因是股價指數，但內需市場回溫也是關鍵推力；批發業受惠於AI出口暢旺，表現優異；零售及餐飲業年增率也由負轉正，加上普發現金帶動，以及汽機車汰舊換新、大型演唱會、年終節慶等因素疊加，預期國內內需成長將慢慢加溫，年終消費可望回升。

從國發會景氣指標觀察，代表未來景氣走勢的領先指標，已連三月上升，主要在外銷訂單動向、股價指數、營造業營業氣候測驗點帶動，為景氣前景提供有力支撐。但同時指標則是連三月下滑，國發會解釋，主因仍在於傳產出口疲軟，導致國內生產銷售減緩，讓製造業銷售量下滑。

陳美菊認為，普發現金政策、AI基本面需求仍在，訂單動能延續，期望今年景氣燈號亮出一顆紅燈。