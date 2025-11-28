有感降稅！基本生活費、免稅額調升…44%免繳綜所稅

財政部昨（27）日在行政院會報告減稅措施，包括明年、後年報稅時，民眾將享有許多減稅小確幸。財政部表示，近年調升免稅額等減稅措施下，以2023年數據來看，有44％、約300萬戶納稅人免繳稅，相信在此次調整後，預估會有更高比重無須繳稅。

財政部昨日在院會報告「暖心減負擔－所得稅及貨物稅惠民措施」，行政院長卓榮泰指出，自2018年來，政府持續推動稅制優化及多項減稅。在所得稅部分，配合高齡化、少子女化及居住政策，加大減免稅優惠，包括提高長照特別扣除額金額、擴大幼兒學前特別扣除額適用範圍、房屋租金支出改為特別扣除額等；同時提高各項扣除額額度，以照顧年長、育兒家庭及租屋族群；同時也配合物價指數，調整免稅額、扣除額及課稅級距等，讓國人對減稅有感。

綜所稅減稅大禮包

財政部昨日公告，2025年基本生活費，每人將從21萬元提高至21.3萬元，每人多3,000元不課稅，預估受益戶數為202萬戶，增加減稅利益12億元。 另外在長照特別扣除額部分，則從12萬提高到18萬元，增加6萬元，預估受益戶數35萬戶，增加減稅利益10億元，這部分仍待立法院通過，最快明年5月報稅適用。

另因物價累計漲幅達標，後年申報明年綜所稅時，明年免稅額、標準扣除額、薪資及身障特別扣除額、課稅級距等四大額度都將調升。 明年綜所稅免稅額將從現行9.7萬元，調升4,000元至10.1萬元；標準扣除額從13.1萬元調升5,000元至13.6萬元（有配偶者27.2萬元）；薪資及身障扣除額分別上調9,000元至22.7萬元；另加上稅率級距調高，共將有696萬戶受惠，共減稅144億元。換算下來，明年免稅額等額度調升後，單身租屋自住者年所得在64.4萬元以下免繳所得稅；另租屋自住且有兩名6歲以下子女的四口之家，年所得168.5萬元以下也免繳稅。

除所得稅外，卓榮泰表示，今年通過的貨物稅減免措施，包含延長購買節能電器減徵貨物稅最高2,000元實施期限至2029年底；自2026年1月1日起，無添加糖飲料及彩色電視機、電唱機、錄音機、錄影機等四項家電不課稅；以及自2025年9月7日至2030年底購買新小型小客車、機車分別減徵貨物稅5萬元、2,000元，加上延長中古汽、機車汰舊換新減徵貨物稅5萬元、4,000元措施，合計可分別減徵10萬元及6,000元。