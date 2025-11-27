陸光通訊兩巨頭遭美盯上 華星光、眾達、前鼎等台廠迎轉單

美國五角大廈建議新一波中國大陸軍事企業清單，應將阿里巴巴、百度、比亞迪、中際旭創、新易盛等八家大陸科技列入，因這些陸企有協助解放軍之虞，震撼業界。以全球光通訊模組龍頭中際旭創，以及另一家光通訊模組大廠新易盛入列最受關注。

尤其中際旭創是輝達（NVIDIA）、Google等北美AI巨頭最大光通訊模組供應商，若遭美方盯上，將重創AI關鍵元件供應，美系AI巨頭考量政治壓力與供應鏈順暢度，有望引爆新一波轉單。業界研判，華星光（4979）、眾達-KY（4977）、前鼎（4908）等台灣光通訊廠將是美系AI巨頭轉單首選，優先受惠。

尤其華星光有望成為最大贏家，主因該公司直接與美系網通晶片大廠邁威爾合作，目前在800G的光收發模組出貨相當亮眼，明年再挺進1.6T規格市場，並早已是代工大廠在光通訊模組的指定合作夥伴，無需再額外認證程序，產品布局領域又與中際旭創重疊性高，一旦爆發轉單潮，華星光只要加大產能，即可因應客戶訂單。

另外，眾達-KY在矽光子領域當中已經投入共同封裝光學元件（CPO）研發，且獨家供應鏈大客戶博通，預期明年就可望取得客戶認證及量產，在當前CPO商機發酵的同時，屆時再加上從中國大陸競爭對手轉移訂單加持，明年營運將有望更加暢旺。

彭博報導，美國五角大廈認定大陸科技巨頭阿里巴巴、百度，大陸電動車龍頭比亞迪、網通設備廠新易盛、晶圓代工廠華虹半導體、感測晶片廠速騰聚創、醫藥大廠藥明康德以及光通訊廠中際旭創等八家大陸企業應被列入協助解放軍的「中國軍事企業清單」，即「1260H名單」。

據了解，該名單主要在識別與中國大陸解放軍有關，並且有在美國運營的企業。名單每年更新一次，最近一次於今年元月揭露，在美國現任總統川普上任前，當時清單包括134家陸企，包含騰訊、寧德時代、長鑫存儲等，但未包含此次五角大廈建議的八家公司。

根據彭博檢視過的文件副本，美國戰爭部副部長費恩柏格（Stephen Feinberg）在10月7日致眾議院與參議院軍事委員會主席的信函中，通報了這一結論。

目前這八家陸企是否被正式列入五角大廈所謂的「1260H名單」仍不明。該名單本身不涉及具體的制裁或是任何直接法律後果，但對美國投資者而言是一項重要警告。

對於相關消息，阿里發言人27日回應表示，將阿里列入「1260H名單」的提議毫無依據，阿里並非大陸軍工企業，也未參與任何軍民融合戰略，集團業務與美國軍事採購無關，即使被列入「1260H名單」，也不會影響集團在美國乃至全球正常開展業務。