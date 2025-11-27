避免再蓋小基地「紙片屋」 危老條例修正4方向納老宅延壽與減稅優惠

都市危險及老舊建築物加速重建條例2027年5月31日屆期，內政部今提修法四方向，包括納入老宅延壽機制、精進重建適用範圍、新增捐贈社會住宅及福利設施享最高基準容積15%獎勵、及減徵地價稅與房屋稅等優惠。內政部說，修法重點以住宅使用為核心，避免再出現基地過小的「紙片屋」等現象。

內政部今天部務會報通過「都市危險及老舊建築物加速重建條例」修正草案。內政部長劉世芳表示，為全面強化國內建築安全與防災韌性，政府正同步推動都市更新、危老重建及老宅延壽等政策，以面對國內逾30年老宅已突破500萬戶、人屋雙老與少子化等挑戰。

內政部政務次長董建宏說，這次修法將條例名稱修正為「都市危險及老舊建築物重建修繕促進條例」，並刪除施行期限。且修法重點包括精進重建適用範圍，以住宅使用為核心，避免過去出現基地過小的「紙片屋」或飯店、商辦借危老重建取得大量容積等現象。因此明定重建合法建築物住宅使用比例須達二分之一以上，另增訂重建計畫未達500平方公尺者，申請容積獎勵上限下修為基準容積1.2倍或原建築容積1.1倍，以提高施工安全並引導擴大重建規模。

董建宏說，重建面積達500平方公尺以上且配合提供一定比例的社會住宅及福利設施者，可享有最高基準容積15%的獎勵。為提高參與意願，這次修法也比照都市更新條例新增協議合建稅賦優惠，包括原所有權人與起造人因合建辦理產權移轉時，可減徵40%土地增值稅與契稅；另在修繕施工期間及完工後2年內，地價稅及房屋稅可減徵50%，以降低民眾負擔並提升重建與修繕誘因。另為鼓勵危老案件符合節能減碳重大政策，及取得綠建築銀級、耐震等標章，也將透過綠色金融給予支持。

國土署都更建設組組長王武聰說，危老條例預計2周內陳報行政院審查，再送立法院審議，力拚2027年5月31日前完成法規作業程序。即便修正條例經三讀通過，只要在2027年5月31日前申請的危老重建計畫都可適用舊規定，自6月1日起申請就適用新規定。

王武聰再說，都更部分也會修正都市更新容積獎勵辦法，規定公辦都更的容積獎勵要以提供社宅為優先，且原則上要提供基準容積10%至20%額度，估今年12月預告修正草案，最快2026年1月報行政院。

內政部強調，將持續致力消弭危險建築物，並解決人屋雙老問題，除推動公辦與民辦都市更新外，也依據賴清德總統指示積極研議自主都更相關方案，包括財務與專業協助，並加強與各界溝通。另本月30日新北市三重區先嗇宮將啟動首場巡迴說明會，由劉世芳向民眾面對面說明。