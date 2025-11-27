產創條例放寬 投資抵減納AI與節能、上限升至20億元

產業創新條例部分條文修正後，經濟部與財政部近日完成相關子法修訂，產業創新條例修正案大幅放寬適用範圍，其中第10條之1設備投資抵減納入AI及節能減碳項目，金額上限提高至20億元，子法今天正式發布，自今年1月1日起訂購才可適用。

經濟部產發署發布新聞稿表示，產創條例第10條之1設備投資抵減，增納AI及節能減碳項目，金額上限由現行10億元提高為20億元，並延長施行至2029年。

產發署近一步說明，除既有智慧機械、5G系統與資安項目外，新增項目也明確界定技術功能，如具AI算力之推論伺服器、AI邊緣運算設備、IE4以上高效能電動機及一級效率空氣壓縮系統等。此外，因應軟體訂閱制普及，授權使用軟體且認列為無形資產者，也納入抵減範圍。

為使企業掌握適用規定，經濟部說明，企業須在今年1月1日起訂購相關設備或服務，才能依新法規定申請抵減。業者並須在訂購日次日起2年內完成交貨或提供技術服務，並於交貨年度申請抵減；若遇特殊情形無法如期完成，可申請展延一次，最長不超過2年。

在鼓勵投資新創方面（第23條之1），有限合夥創投事業實收出資額門檻由3億元降至1.5億元，並要求創投設立第3至5年間，投資新創的累計金額須占實收額50%，以導引更多早期資金投入新創。

在鼓勵投資新創方面，產創條例第23條之1將有限合夥創投事業實收出資額門檻降至1.5億元，並規定投資新創的比重由30%提高至50%。第23條之2則放寬新創設立年限至5年，個人投資門檻降至50萬元；若投資國家重點發展產業，可享所得額減除上限提高至500萬元的租稅優惠。

產發署後續將舉辦多場說明會，協助業者掌握新制內容，鼓勵企業善用租稅工具推動AI應用、節能減碳與投資新創，加速產業升級轉型。