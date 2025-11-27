快訊

不只危老條例 國土署：都更兩大方向精進

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
房市示意圖。圖／聯合報系資料照片
內政部27日部務會議通過「都市危險及老舊建築物加速重建條例」修正草案，同時，內政部國土署宣布，在都更方面，也會有兩大面向的精進作為，包括公辦都更的容積獎勵要以提供社宅為優先、運用中央都更基金收支保管及運用辦法，協助民眾在都更資金的最後一哩路。

內政部部務會報安排國土署報告「都市更新及危老重建政策推動情形」，並通過「都市危險及老舊建築物加速重建條例」修正草案。部長劉世芳表示，為全面強化國內建築安全與防災韌性，政府正同步推動都市更新、危老重建及老宅延壽等政策，以面對國內逾30年老宅已突破500萬戶、人屋雙老與少子化等挑戰。

國土署都更建設組長王武聰表示，危老條例草案預計2周內陳報行政院審查後，送請立法院審議，力拚2027年5月31日前完成法規作業程序。

為配合社宅政策，王武聰透露，都更部分也有修法，預計今年12月預告修正草案，最快2026年1月報行政院。他解釋，在第一個部分，未來會修正都市更新容積獎勵辦法，要求所有的公辦都更一定要優先提供社會住宅來爭取容積獎勵，也就是未來公辦都更的容積獎勵要以社會住宅為優先，「原則上要提供基準容積的10％到20％以上的額度」。

他指出，第二個部分，就是會協助民眾來做自住都更，不管是目前尋求專業或是金融部分進行雙管齊下的協助，未來會修正中央都更基金收支保管及運用辦法的部分，讓民眾在貸款的時候，如果差最後一點，由這個基金來做信用保證，完成最後一哩路。

公辦都更 都市更新 內政部

