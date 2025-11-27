影／晶華酒店聖誕樹點燈 潘思亮：週休三會把大家逼到國外旅遊

快訊

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
台北晶華酒店晚上舉行2025聖誕樹點燈儀式。記者蘇健忠／攝影
台北晶華酒店晚上舉行2025聖誕樹點燈儀式。記者蘇健忠／攝影

晶華國際酒店集團董事長潘思亮、晶華國際酒店集團營運長吳偉正、Ginza Sand的創辦人---森本龍一、海瑞溫斯頓Harry Winston亞太區副總裁曾文湘、台北歐洲學校英國小學部校長Ms. Siobhain Allum晚上一起出席台北晶華酒店2025聖誕樹點燈儀式。

晶華國際酒店集團董事長潘思亮受訪表示，開放移工解決觀光業缺工問題，針對週休三日的議題，更是表示沒有人服務也沒有產值，只會把大家逼到國外去旅遊。最後由於晶華國際酒店集團董事長潘思亮被記者圍著採訪，太太趕緊過來解圍。

台北晶華酒店晚上舉行2025聖誕樹點燈儀式，邀請台北歐洲學校學生表演。記者蘇健忠／攝影
台北晶華酒店晚上舉行2025聖誕樹點燈儀式，邀請台北歐洲學校學生表演。記者蘇健忠／攝影
晶華國際酒店集團董事長潘思亮（左）受訪表示，開放移工解決觀光業缺工問題，針對週休三日的議題，更是表示沒有人服務也沒有產值，只會把大家逼到國外去旅遊。最後由於晶華國際酒店集團董事長潘思亮被記者圍著採訪，太太（右ㄧ）趕緊過來解圍。記者蘇健忠／攝影
晶華國際酒店集團董事長潘思亮（左）受訪表示，開放移工解決觀光業缺工問題，針對週休三日的議題，更是表示沒有人服務也沒有產值，只會把大家逼到國外去旅遊。最後由於晶華國際酒店集團董事長潘思亮被記者圍著採訪，太太（右ㄧ）趕緊過來解圍。記者蘇健忠／攝影
晶華國際酒店集團營運長吳偉正（左起）、、Ginza Sand的創辦人森本龍一、晶華國際酒店集團董事長潘思亮、海瑞溫斯頓Harry Winston亞太區副總裁曾文湘、台北歐洲學校英國小學部校長Ms. Siobhain Allum晚上一起出席台北晶華酒店2025聖誕樹點燈儀式。記者蘇健忠／攝影
晶華國際酒店集團營運長吳偉正（左起）、、Ginza Sand的創辦人森本龍一、晶華國際酒店集團董事長潘思亮、海瑞溫斯頓Harry Winston亞太區副總裁曾文湘、台北歐洲學校英國小學部校長Ms. Siobhain Allum晚上一起出席台北晶華酒店2025聖誕樹點燈儀式。記者蘇健忠／攝影

